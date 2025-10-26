„Městskému národnímu výboru ve Zlíně předsedal Miloš Jakeš a ten se osobně zasadil o to, že byli Januštíkovi vyhnáni ze Zlína jako párie, jako persona non grata, jako představitelé minulého vykořisťovatelského režimu,“ okomentoval nucený odchod svého nevlastního dědečka dabingový režisér Elmar Kloss, syn oscarového režiséra Elmara Klose, který se vrátil k původní podobě rodového jména se dvěma „s“ na konci.
Jeho vzpomínky i rodinný archiv jsou součástí knihy s názvem Zikmundova vila: neznámá kapitola, kterou v listopadu představí Magdaléna Hladká, její autorka a ředitelka zlínského Památníku Tomáše Bati.
Josefu Januštíkovi kvůli nepohodlnosti režimu zamítli důchod a teprve po sérii odvolání a soudních řízení mu vyměřili směšnou měsíční rentu 350 korun.