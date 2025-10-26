První okresní hejtman Januštík převzal zubožený kraj, ze Zlína ho vyhnal Jakeš

Manželé Marie a Josef Januštíkovi v Luhačovicích. | foto: Státní okresní archiv Zlín

Jana Fuksová
Na vystěhování dostali necelé dva týdny. V únoru 1953 se manželé Januštíkovi museli po osmnácti letech rozloučit se zlínskou vilou na Nivách. Domem, který byl postaven právě pro ně, kterému vdechli život a který se pro ně stal domovem. Josefu Januštíkovi, tehdy už bývalému prvnímu hejtmanovi zlínského okresu, bylo 73 let, jeho ženě Marii o šest let méně.

„Městskému národnímu výboru ve Zlíně předsedal Miloš Jakeš a ten se osobně zasadil o to, že byli Januštíkovi vyhnáni ze Zlína jako párie, jako persona non grata, jako představitelé minulého vykořisťovatelského režimu,“ okomentoval nucený odchod svého nevlastního dědečka dabingový režisér Elmar Kloss, syn oscarového režiséra Elmara Klose, který se vrátil k původní podobě rodového jména se dvěma „s“ na konci.

Jeho vzpomínky i rodinný archiv jsou součástí knihy s názvem Zikmundova vila: neznámá kapitola, kterou v listopadu představí Magdaléna Hladká, její autorka a ředitelka zlínského Památníku Tomáše Bati.

Josefu Januštíkovi kvůli nepohodlnosti režimu zamítli důchod a teprve po sérii odvolání a soudních řízení mu vyměřili směšnou měsíční rentu 350 korun.

Nadační fond Zikmundova vila

