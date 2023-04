Vrchní soud potvrdil 15 let pro muže, který napadl ženu rýčem a pak ji škrtil

Muž podle rozsudku ženu předloni v lednu udeřil kovovým rýčem a poté ji škrtil. Vyrušil ho až svědek, pak z místa utekl. Své jednání čtyřiatřicetiletý Orava nedokázal vysvětlit.

Žalobce ve svém odvolání napadl mírnější právní kvalifikaci, podle krajského soudu totiž nešlo o pokus o vraždu s rozmyslem, ale o pokus o vraždu prostou. V prvním případě by muži hrozila sazba 12 až 20 let, při mírnější kvalifikaci je to 10 až 18 let.

Ztotožnil se s tím i vrchní soud. „Pro kvalifikaci jako pokusu vraždy s rozmyslem panují výrazné skutkové pochybnosti, z tohoto důvodu odvolací soud přisvědčil závěru soudu prvního stupně,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Orava se zase u odvolacího soudu domáhal mírnějšího trestu, i to soud zamítl. „Odvolací soud má za to, že je trest sice přísný, nikoli však nepřiměřeně přísný. Soud prvního stupně správně zohlednil při rozhodování o výměře trestu odnětí svobody, že obžalovaný spáchal více trestných činů, k jakému následku jednání obžalovaného směřovalo, jeho trestní minulost i tu skutečnost, že obžalovaný naprosto bezdůvodně zaútočil na bezbrannou ženu, a to vícero způsoby - rýčem, škrcením a následně opět rýčem,“ doplnil mluvčí.

V té době byl opilý

Podle žalobkyně se případ stal předloni 31. ledna kolem desáté hodiny večer. Orava byl v té době opilý, kovový rýč našel cestou na nádraží. Přemístil se s ním do parčíku poblíž bytového domu a schoval se u dětského hřiště.

„Vyčkával na nahodilou osobu, která zde bude procházet s cílem, aby ji usmrtil. K procházející ženě poté beze slov přistoupil, roztočil ji a ze vzdálenosti jednoho metru ji s rozmachem udeřil rýčem do temene,“ uvedla již dříve státní zástupkyně Michaela Šoková.

Poté, co žena upadla, si k ní podle obžaloby muž klekl a začal ji škrtit. Poté se znovu rozpřáhl ve snaze ženu udeřit rýčem do obličeje, žena se však intuitivně otočila a rýč dopadl na záda. Od dalšího počínání Oravu odradil svědek, který na něj zavolal z balkonu. Muž poté utekl.

Napadená utrpěla zranění na temeni, pohmožděniny a z útoku si odnesla traumatický zážitek. Orava po činu odjel vlakem domů, zásahová jednotka ho dopadla následující den, když se vrátil z práce, kde kácel stromy.

Orava byl v minulosti několikrát trestaný za majetkovou trestnou činnost, naposledy si odpykal šestiletý trest vězení. Také uvedl, že byl v minulosti opakovaně hospitalizovaný kvůli poruchám chování a od roku 2009 užívá léky.