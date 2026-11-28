Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a ve Zlíně popisoval tuto událost během své přednášky v rámci konference Fenomén Baťa a totality, kterou zde ÚSTR pořádal.
Jaký byl dobový kontext, v němž stanul před soudem Jan Antonín Baťa?Každá země v Evropě se po skončení druhé světové války snažila vyrovnat se svou minulostí a událostmi, které zažívala během nacistické okupace. V Československu měl největší zrádce a kolaboranty soudit právě Národní soud, který vznikl na základě velkého retribučního dekretu prezidenta Edvarda Beneše z 19. června 1945. Právě v jeho rámci byl souzen Jan Antonín Baťa, který opustil protektorát v létě 1939, odjel do USA a odtud do Brazílie. Soud ho sice zprostil viny ve všech bodech obžaloby, ale odsoudil jej za činy, které zprvu součástí obžaloby vůbec nebyly. Dostal trest 15 let těžkého žaláře a propadnutí veškerého jmění, tudíž se mu za znárodněnou firmu už nemusela vyplácet náhrada.
USA zařadily na černou listinu také Baťu, což bylo vydáváno za důsledek jeho spolupráce s Třetí říší a schůzky s Göringem. Ve skutečnosti šlo o otázku konkurenčního boje.