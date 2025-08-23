Jan Antonín Baťa po válce doplatil na to, že firma chtěla vyzrát na stát, říká badatel

Zlínský soudce David Kolumber.

Před šedesáti lety, 23. srpna 1965, zemřel v Brazílii Jan Antonín Baťa. Po tragické smrti zakladatele Tomáše Bati v roce 1932 převzal otěže průmyslového impéria a pokračoval v jeho rozvoji až do německé okupace, kdy odešel do zámoří.

V roce 1947 byl ve zmanipulovaném procesu československou justicí odsouzen k patnácti letům vězení a domů se už nikdy nevrátil. Po válce zůstal v Brazílii, kde budoval města, továrny a infrastrukturu. Rehabilitace a očištění jeho jména se rodina dočkala až v roce 2007.

O Janu Antonínu Baťovi se napsaly stovky stránek. Ostatně on sám byl velmi plodným autorem. Přesto je i dnes velmi těžké řadu okolností jeho příběhu hodnotit. Například spory o majetek se synovcem Tomášem Baťou juniorem, které po druhé světové válce vypukly.

Ságou rodu Baťů a právním sporům mezi nimi se zabýval i zlínský soudce a historik práva na Masarykově univerzitě David Kolumber. „Osobní vzpomínky mohou být subjektivně zkresleny, stejně jako výstupy z doby, kdy byl Jan Antonín Baťa nenáviděným kolaborantem. Bohužel dřívější i současné pohledy na něj jsou poněkud pokřivené. Buď je přespříliš adorován, nebo je naopak jeho zásluha srážena. Chybí mi objektivní přístup,“ říká Kolumber.

Soudní spory v rámci Baťovy rodiny byly pro zdejší komunisty výhodné.

Vstoupit do diskuse

