V roce 1947 byl ve zmanipulovaném procesu československou justicí odsouzen k patnácti letům vězení a domů se už nikdy nevrátil. Po válce zůstal v Brazílii, kde budoval města, továrny a infrastrukturu. Rehabilitace a očištění jeho jména se rodina dočkala až v roce 2007.
O Janu Antonínu Baťovi se napsaly stovky stránek. Ostatně on sám byl velmi plodným autorem. Přesto je i dnes velmi těžké řadu okolností jeho příběhu hodnotit. Například spory o majetek se synovcem Tomášem Baťou juniorem, které po druhé světové válce vypukly.
Ságou rodu Baťů a právním sporům mezi nimi se zabýval i zlínský soudce a historik práva na Masarykově univerzitě David Kolumber. „Osobní vzpomínky mohou být subjektivně zkresleny, stejně jako výstupy z doby, kdy byl Jan Antonín Baťa nenáviděným kolaborantem. Bohužel dřívější i současné pohledy na něj jsou poněkud pokřivené. Buď je přespříliš adorován, nebo je naopak jeho zásluha srážena. Chybí mi objektivní přístup,“ říká Kolumber.
Soudní spory v rámci Baťovy rodiny byly pro zdejší komunisty výhodné.