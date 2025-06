Samička, která je černá stejně jako její otec Akabo, patří mezi největší chovatelské úspěchy Zoo Zlín. Za poslední rok se totiž na celém světě podařilo odchovat jen deset mláďat.

„Máme z mláděte obrovskou radost, stejně tak nás těší, jak je Yuna pečlivá a starostlivá matka,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský. V žádné zoo v Česku nebo na Slovensku nyní mládě jaguára neuvidíte. „U nás sice prozatím jen díky projekci z porodního boxu, ale věříme, že na konci července vás všechny pozveme na první setkání s naším černým pokladem,“ dodal.

Podle ředitele Horského odchov zatím probíhá na jedničku. „Zvířata nás denně umějí překvapit, tak věříme, že vše bude vycházet parádně. I když je to pro Yunu první mládě, ukazuje se jako pečlivá a starostlivá matka,“ řekl ředitel.

Od mláděte se matka prakticky nehne, pořád je s ním v kontaktu. „A je radost pozorovat, jak je malá samička čilá a zvídavá, už dokonce sem tam opustí porodní box a prozkoumává vnitřní ubikaci. Yuna ji však většinou během chvilky opět přenese do boxu,“ doplnil Horský.

U expozice jaguárů mohou návštěvníci každý den, vždy od 9:00 do 18:00, sledovat Yunu s mládětem díky přímému přenosu z vnitřní ubikace na velkoplošnou obrazovku.

Yuna s Akabem tvoří pár od listopadu 2023. „Samci jaguárů dospívají kolem třetího roku, Akabo je tak docela mladým otcem. Se samicí však od samého počátku měl pěkný kontakt a projevoval o ni zájem. Pohlaví jejich prvního mláděte prozatím neznáme, to ukáže až veterinární kontrola v příštím týdnu,“ přiblížila dříve chovatelka Sára Palová.

Samice Yuna zvládla porod bez jakýchkoliv problémů. Díky kameře umístěné v porodním boxu mohli chovatelé sledovat mládě skutečně od prvních okamžiků.

Jaguáři se ve zlínské zoo poprvé objevili v 60. letech minulého století. Do 90. let, kdy byl chov ukončen, se zde podařilo odchovat šest mláďat. Všechna byla černá. V roce 2022 se tyto největší jihoamerické šelmy do Zlína vrátily. Zoo Zlín v uvedeném roce otevřela největší expozici jaguárů v Evropě, kterou pojmenovala Jaguar Trek.