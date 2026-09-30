Tentokrát tedy silničáři nepřekládali cestu, ale hřiště. Stavba začala loni v listopadu a ve středu ho otevřeli. Stálo téměř 80 milionů korun.
„Součástí přípravy a realizace nové silnice I/57 bylo také zajištění náhrady za sportovní areál, který se nacházel v trase budoucí komunikace,“ potvrdil šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Jsme rádi, že se podařilo nové hřiště slavnostně otevřít a že bude sloužit místním obyvatelům,“ doplnil.
„Podařilo se nám s ŘSD domluvit, že přeloží hřiště na nové místo. Obec si připravila v územním plánu potřebné území. Jsme rádi, že se to povedlo,“ poznamenal starosta Jablůnky Petr Brinček.
Vzhledem k tomu, že se na novou cestu dlouho čekalo, obec do 90 let starého hřiště v posledních letech příliš neinvestovala. Teď má úplně nové: od trávy, tribuny se zázemím a kapacitou přibližně sto diváků až po příjezdovou cestu, chodníky, parkoviště a dětské hřiště.
„To, co jsme měli na starém hřišti, máme tady, ale je to nové. Takže jsme nadšení. Doufáme, že to přiláká nadějné malé hráče,“ věří Brinček.
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Fotbalisté Jablůnky hrají okresní přebor. Děti, které jsou spojené s týmem z Jarcové, jsou podle starosty na vysoké úrovni a daří se jim. Není však jisté, že se to projeví i v dospělé kategorii, protože nadějné talenty si mohou přetáhnout větší kluby.
„Bavili jsme se o tom se zastupiteli. Byl bych rád, kdybychom tady vychovali druhého Milana Baroše,“ zmínil Brinček.
Současně říká, že hřiště je hlavně od toho, aby byly děti v pohybu. „Jde nám o to, aby nechodily po obci s telefonem v ruce a nevěděly, do čeho píchnout. Toto hřiště k tomu přispěje,“ věří starosta Jablůnky.
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Podobné to bylo v severočeských Postoloprtech, které hrají na stejné úrovni. Kvůli chystané dálnici D7 získaly nové hřiště s tribunou za 60 milionů korun.
Silničáři dál pokračují ve výstavbě cesty mezi Semetínem a Bystřičkou podle harmonogramu. Před časem zprovoznili novou větev křižovatky za Jablůnkou a převedli na ni provoz ze stávající silnice I/57.
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„Díky tomu můžeme pokračovat v napojování nové čtyřpruhové komunikace na stávající silnici ve směru od Vsetína. V tomto režimu bude provoz vedený až do zprovoznění hlavní trasy, které plánujeme na září 2027,“ upřesnil Chudárek.
Současně pokračuje výstavba nové silnice do Pržna, včetně mostu přes Vsetínskou Bečvu. Hotová má být v listopadu letošního roku. Pak půjde k zemi původní most. Nové spojení pro chodce zajistí lávka.
Kapacitnější silnice mezi Semetínem a Bystřičkou měří přes čtyři kilometry a cestáři ji staví dva roky. Celá nová cesta má propojit Valašské Meziříčí se Vsetínem.
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