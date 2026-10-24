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Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Milan Libiger
  10:05

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Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Na vině je počasí. (říjen 2026) | foto: MAFRA

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

„Prodáváme ze dvora v sadě a zájem lidí je letos opravdu velký. Úroda byla všude špatná. Nedostatek našich jablek určitě bude,“ zmínil sadař Aleš Marčík ze Žlutav.

„Zájem je značný, i když byly roky, kdy byl ještě extrémnější,“ hlásil ovocnář Rostislav Kubáček ze Střílek.

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Podle něho případné výpadky tuzemských jablek spolehlivě nahradí dovoz z Polska. „Naši severní sousedé jsou schopní náš výpadek nahradit ze sta procent. Jejich produkce je ve srovnání s naší nesrovnatelná,“ připomněl Kubáček.

Linea Nivnice je předním tuzemským zpracovatelem ovoce a zabývá se výrobou ovocných šťáv. Na nedostatek jablek si nestěžuje ze dvou důvodů: podnik má ovocnou šťávu ještě z loňského roku a nedostatek se týká zejména konzumních jablek, nikoliv padaných, tedy pro průmyslové zpracování.

„Nebudeme muset ovoce dovážet, máme stabilní odběratele v okruhu sto kilometrů. A nečekali jsme na tuto sezonu s prázdnými sklady,“ shrnul ředitel Liney Nivnice Petr Ambros.

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Dalším důvodem je to, že poptávka po ovocných šťávách postupně klesá s tím, jak se lidé stále více vyhýbají nápojům s vyšším obsahem cukru. Tento trend se podle Ambrose může zase změnit.

Ovocnáři měli letos většinou slabší úrodu švestek, které poškodily částečně jarní mrazíky, pak také letní sucha a vedra. Meruňky neměl téměř nikdo, protože nepřežily mrazíky. Teď se potvrzují i špatné prognózy, pokud jde o jablka a hrušky.

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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze (ÚKZÚZ) v září odhadl tuzemskou sklizeň na 49 tisíc tun jádrovin, což je 48 procent pětiletého průměru. Mezi jablky byla nejvíce poškozena odrůda Jonagold a Golden Delicious. Mrazivou jarní periodu zvládla nejlépe odrůda Gala, u níž je však také výrazný pokles.

Otázkou je kvalita ovoce

„Dalším faktorem může být ještě kvalita ovoce. V sadech se již během sezony ukázaly výrazné deformace plodů a u hrušní bezjadernost, která může mít vliv na dlouhodobé skladování,“ poznamenala mluvčí ÚKZÚZ Petra Hrabčáková.

Podobnou zkušenost hlásí ovocnáři i malopěstitelé. David Vacek z okrajové části Zlína sklidil ze svých stromů na zahradě výrazně méně jablek než loni.

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„Když jsme na začátku října moštovali, získali jsme asi padesát litrů stoprocentní jablečné šťávy. V některých letech to přitom býval i dvojnásobek,“ srovnal Vacek.

Navíc hodně jablek bylo poškozených hmyzem, o což se postarali zejména vosy či sršni.

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Na vině je počasí. (říjen 2026)
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3 fotografie

Kombinace mrazu, veder a sucha byla extrémní

„Je to ještě horší, než jsem si původně myslel,“ posteskl si Kubáček. „Projevilo se sucho, takže ovoce na stromech, které měly dobrou násadu, nedorostlo do prodejní velikosti.“ A právě toto menší ovoce už nejde na konzumaci, ale na zpracování. Sklizeň oproti dobrým rokům Kubáček odhadl pouze na pětinovou. Kombinace mrazů, veder a sucha byla mimořádná.

„Loni jsme měli lepší úrodu. Byla sice jen průměrná, protože její část pomrzla, ale některé partie sadů byly velice pěkné. Letos jsme nenaplnili ani jeden celý sklad,“ srovnal Kubáček.

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Marčík odhadl pokles úrody kvůli počasí na polovinu. „Jarní mrazíky u nás odnesly zejména peckoviny, tedy meruňky a švestky. Ale i pokud jde o jablka, je úroda slabší než pětiletý průměr,“ řekl Marčík.

„Máme teď velký podíl mladé výsadby, takže výnosy nejsou tak vysoké. Ale zaznamenali jsme také velký propad v červenci a srpnu kvůli suchu i vysokým teplotám. Jablka byla poškozena slunečním svitem. Říká se tomu úpal,“ vysvětlil.

Kilo konzumních jablek nejvyšší kvality prodává za 35 korun, druhou třídu za 33 korun. Kubáček je nabízí podle kvality v rozmezí od 20 do 38 korun.

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