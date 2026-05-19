Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert

Milan Libiger
  8:53
Od loňského února zlínská firma Cross Zlín předělává 45 křižovatek ve Zlíně tak, aby díky novému řadiči a za pomoci umělé inteligence byla doprava plynulejší i bezpečnější. Vozům MHD slibuje zkrácení jízdy až o 1,5 minuty. Čas mají ušetřit i sanitky, které budou mít absolutní přednost.
Firma Cross Zlín modernizuje světelnou signalizaci na křižovatkách. Na snímku vedoucí IT oddělení Ivo Gajdošík. (duben 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Kamery sledují provoz na křižovatce ve zlínské části Louky.
Ostatním řidičům se stání v kolonách může zkrátit až o polovinu. Vše má být hotovo na konci roku. „Vznikne systém řízení dopravy na úrovni 21. století,“ nastínil zástupce firmy Cross Ivo Gajdošík, který má tuto zakázku na starosti.

Řadiče semaforů dokážou komunikovat s ostatními vozidly, která budou vybavena komunikační jednotkou. Když například řidič na křižovatce neuvidí přes kamion na semafor, zařízení mu ve voze ukáže, jaká barva na semaforu svítí.

O jakou komunikační jednotku jde a je už ve výbavě nových vozů?
Jde o C2X jednotku, která umožňuje komunikaci mezi křižovatkami a vozidly. Některé nové vozy už ji mají zabudovanou, například novější volkswageny, mercedesy, BMW, přibývají také v nákladních vozech. Kooperativní systémy jsou trendem posledních sedmi let nejenom v celé Evropě.

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Můžou si ji lidé pořídit do staršího auta?
Bohužel ne, musí to být zaintegrované do informačního systému s displejem, který je ve voze. Ale v zadání města bylo, abychom vymysleli aplikaci, která by částečně tuto funkci nahrazovala.

Co bude aplikace obsahovat?
Řidičům předá statická a dynamická data o dopravě. Statická jsou informace o počasí, o opravách cest, uzavírkách, kolonách či obsazenosti parkovišť. Půjde o informace, které využije zejména člověk, jenž pravidelně projíždí Zlínem. Dynamické informace můžou být například o pohybu vozů integrovaného záchranného systému. Když se bude blížit sanitka, řidiči přijde do mobilu zpráva, že už je třeba 200 metrů za ním. A proto by měl zpozornět. Taková veřejná aplikace zatím nikde v Evropě není, bude to velmi inovativní prvek. Doufáme, že si ji pořídí většina zlínských řidičů.

Jak bude přednost pro sanitky vypadat reálně na přeplněné silnici?
Sanitka se zhruba 500 metrů před křižovatkou přihlásí do řadiče a požádá o preferenci, což se bude dít automaticky. Její řidič se může plně soustředit na jízdu. Na křižovatce naskočí pro jeho směr zelená, auta by ji měla projet a za ní vytvořit jeden volný jízdní pruh. Ostatní směry budou mít červenou, včetně chodců, dokud sanitka neprojede. Provoz na křižovatce se pak vrátí co nejdříve zpět do normálního režimu. Řadiče se budou snažit vzniklé kolony vyčistit, takže můžou dát delší zelenou směru, kde je více aut.

Jakou preferenci budou mít vozy městské hromadné dopravy?
Trolejbus neprojede vždy na zelenou, ale řadič s ním bude komunikovat. Může mu například podržet zelenou, když bude vyjíždět ze zastávky, a auta z jeho směru už budou z křižovatky pryč. Trolejbus také může dostat impulz, aby vyjel ze zastávky, pokud to bude v souladu s jízdním řádem, protože bude mít jistotu zelené na křižovatce.

Jaké výhody bude mít z nového systému běžný řidič?
Ve druhé polovině letošního roku plánujeme optimalizaci celého systému. A budeme se snažit vyjít vstříc všem účastníkům provozu, nikoli pouze řidičům. Na to se u nás, na rozdíl od západních zemí, často zapomíná. Tam jsou preferována vozidla MHD, cyklisté i chodci. Velký důraz je kladený na bezpečnost provozu. U nás stále přetrvává požadavek, aby měl řidič na všech křižovatkách okamžitě zelenou, což je však neuskutečnitelné.

To chápu, ale představme si, že řidič čeká ve špičce před křižovatkou v centru. Jak lze pomoci?
Když dnes čekáním na zelenou stráví dvě minuty, mělo by to být třeba jen 50 vteřin. Dynamický systém řízení se bude více přizpůsobovat dopravní zátěži na příjezdech do křižovatky. Dokáže tedy dříve dávat zelenou do směrů, kde je to více potřeba, právě díky kamerám s umělou inteligencí.

Takže řidiči v ostatních směrech budou zatím čekat? Ti to asi nebudou považovat za lepší řízení...
Řízení bude dynamické, takže hlavní směr může mít delší zelenou, ale řadič to bude vyhodnocovat v reálném čase. Bude znát délku kolony, čekací čas, bude to vyhodnocovat tak, aby to bylo co nejlepší pro všechny účastníky silničního provozu.

Řidiči tedy nemají čekat revoluci v dopravě?
Nebude to revoluce, počítáme spíše s evolucí. Zřejmě nikdy nenastane ideální stav, že by se v centru Zlína netvořily kolony. To by musely přibýt další jízdní pruhy, což není reálné. Tunel asi taky nevznikne. A dokud se nevybudují důležité cesty, například Pravobřežní komunikace, která dokáže odvést výraznou část dopravy z centra, tak se situace moc nezlepší. Můžeme pak dělat jen to, co je možné. Podmínky jsou ve Zlíně bohužel velmi omezené. Chystáme ale ještě úpravu dopravního značení.

Čeho se bude týkat?
Křižovatka vedle tržiště je klíčovým bodem Zlína, je taky nejvíce přetížená a kapacitně už nevyhovuje normám. Jsme schopní jí ulevit tak, že řidiči neodbočí ve směru od Kongresového centra doleva na Otrokovice a budou muset jet kolem divadla. I nezávislá studie potvrdila, že by to mělo situaci v centru pomoci. Když na této křižovatce odpadne jeden kolizní směr, dokážeme protlačit více vozidel ve směru od Jižních Svahů i od Vizovic.

Dokáže řadič reagovat na velké akce, například na festival Masters of Rock ve Vizovicích?
Součástí systému bude dispečink, který bude mít předvolené speciální scénáře i pro případy, kdy je třeba přes Zlín převést velkou dopravu. V takových případech by se na křižovatkách dala zapnout zelená vlna.

Ivo Gajdošík

Autorizovaný inženýr.

Ve firmě Cross pracuje 14 let, za sebou má přes 100 projektů, které se týkají inteligentních dopravních systémů a technologií v Česku i v zahraničí.

Postupně se vypracoval na pozici vedoucího oddělení realizace.

Mimo jiné strávil tři roky v tureckém Izmiru, kde se modernizovalo přes 400 křižovatek.

Firma Cross Zlín byla založena v roce 1994 ve Zlíně, aktuálně zaměstnává přes 200 lidí. Zabývá se řízením dopravy či parkovacími systémy. Své technologie vyváží do přibližně 60 zemí světa.

Když město projekt propagovalo, hodně obyvatelům vadilo, že budou pod dohledem dalších kamer. Neztrácí se soukromí lidí?
Na křižovatkách budou tři typy kamer. Nejdůležitější jsou detekční kamery, které sledují dopravu, aby řadič mohl upravit plán řízení křižovatky. Incidenční kamery budou z nejvytíženějších křižovatek posílat data o nehodách a specifických událostech. A na křižovatkách bude i přehledová kamera, z níž půjde obraz do dispečinku i do mobilní aplikace řidičům.

Co bude zaznamenávat?
Vycházíme ze zadání města, které si mapovalo aktuální možnosti detekce. Kamery s umělou inteligencí jsme společně vyhodnotili jako nejlepší pro získávání dat v požadované kvalitě. Systém bude dobře zabezpečený a jen v metropolitní síti města. Archivovány budou dvě hodiny pouze záběry z přehledových kamer, aby se daly využít v případě dopravní nehody policií.

Budou kamery postihovat řidiče, kteří pojedou na červenou?
Město má zájem o to sbírat statistiku na vybraných křižovatkách, ale není to represivní systém, který by legislativně umožňoval dávat pokuty.

Co bude dělat dispečink?
Když například dojde na křižovatce k nehodě, dispečer si pohledem kamery ověří situaci a začne ji řešit. Umístí informaci na světelné tabule, které už ve městě jsou, a další přibudou. Může to také komunikovat s policií a informace pošle do Národního dopravního informačního centra v Ostravě, které vyhodnocuje všechny dopravní události v Česku. Objeví se to pak v navigacích i médiích. Celkově bude mít přehled, co se v dopravě děje, a možnost na to reagovat.

Jsou náklady přes 200 milionů korun na projekt adekvátní zlepšení, které dopravu čeká?
Myslím si, že ano. V rámci rekonstrukce křižovatek měníme také infrastrukturu, například kabeláž, která není všude v dobrém stavu. Na křižovatce u Terna už byla v tak špatném stavu, že docházelo k výpadkům signalizace a k nebezpečným dopravním situacím. Hodně křižovatek bylo postaveno v devadesátých a nultých letech a jejich stav už není takový, aby vydržely dalších dvacet let. Dříve nebo později by se musely zrekonstruovat.

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Ale nemohlo by se to udělat za poloviční částku postupně?
Náklady by byly určitě vyšší. A město by na to nemělo dostatek peněz, takže by to dělalo salámovou metodou s nejistým výsledkem. Na tento projekt má dotaci, která pokryje náklady z 85 procent. Když si koupíte staré auto, tak vás doveze do cíle, ale nebude to komfortní a budete mít vysokou spotřebu. A někdy ani nedojedete. Navíc by se díky tomu nemohlo zoptimalizovat celé město, ale vždy jen zrekonstruovaná křižovatka. Nakonec je to i velká úspora v rámci inženýringu. Požádali jsme o více než 1 200 vyjádření a povolení, které by se jinak musely řešit samostatně.

Jaká je životnost nových křižovatek?
U kabeláže a sloupů se bavíme o životnosti minimálně třicet let. Semafory by se měly měnit každých sedm až deset let, což ale většina měst nedělá. Životnost řadiče je patnáct, spíše dvacet let. Není to rozhodně krátkodobá investice. Navíc nové řadiče mají poloviční spotřebu elektřiny, což dělá přes dva miliony korun úspor ročně.

Jak velká je to zakázka pro vaši společnost?
Je to pro nás zajímavá zakázka. Realizační část je za necelých 200 milionů korun, dalších zhruba 80 milionů je za servis na dvacet let. V Hradci Králové jsme dělali podobný projekt v podobném rozsahu, rekonstruovali jsme i křižovatky v dánském Aarhusu, v tureckém Izmiru, indickém Čennai či ománském Maskatu. Vše díky tomu, že jsme vyhráli výběrové řízení.

Cross je zlínská firma, která získala velkou zakázku od zlínské radnice. Někteří lidé se domnívají, že to není náhoda.
V rámci domněnky je potřeba si uvědomit, že šlo o otevřenou veřejnou soutěž, do níž se přihlásili tři účastníci. Jediným kritériem byla cena. Stejnou politikou a kvalitou jsme prováděli podobné projekty také v Hradci Králové, Ostravě, Karlových Varech, Pardubicích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Brně i Olomouci. To, že jsme místní firma, nic neznamená.

Když se křižovatky upravují, omezuje to dočasně dopravu. Nelze to dělat bez omezení?
Některé práce děláme v noci, ale stavební práce nemůžeme, protože by nám to hygienici nedovolili kvůli překročení hlukových limitů. I tak si lidé stěžují, že jim svítíme do oken a jsou nastartované motory plošin. Přes den se snažíme uzavírat jízdní pruhy pouze mimo špičkové hodiny. Komunikujeme s dopravním podnikem. Bez omezení to ale nejde.

Ve Zlíně pokračuje modernizace světelných křižovatek, tentokrát na křížení ulic třída Tomáše Bati, Osvoboditelů a Dlouhá v blízkosti městského divadla. (duben 2026)

Jakou máte zpětnou vazbu od lidí?
Od odborné veřejnosti velmi pozitivní, čekali mnohem větší zásah do chodu města. Pokud jde o laickou veřejnost, vytvořili jsme web www.itszlin. com, kde může každý zjistit informace o projektu a je tam i komunikační formulář. Dotazy, které nám zatím přišly, vlastně jen jednotky, byly většinou relevantní. Lidé nám sdělují třeba to, že je někde nějaký problém. Kritiky příliš nebylo, ta je spíš na sociálních sítích, které ale nesledujeme.

Stává se, že vaše zařízení někdo poškodí?
Bohužel, naposledy se stalo to, že nám nějaký vandal začal ničit provizorní kabeláž na křižovatce od Tečovic, kde je i železniční přejezd. Jedná se o obecné ohrožení, protože kvůli nefunkčnímu semaforu může dojít k závažné nehodě. Nebyl to jeden případ a policie po pachateli pátrá.

V zahraničí se vám to nestalo?
Kupodivu ne, ani na Východě, ani na Západě. Tam si na infrastrukturu města nedovolí nikdo sáhnout. Naopak hodně lidí je rádo, že město dělá něco pro občany a donese našim pracovníkům třeba i občerstvení jako v Turecku, kde jim nosili čaj. Vážili si toho.

Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert

