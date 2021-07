Budovu interny ve zlínské nemocnici kraj neopraví, čeká ji demolice

Součástí největší krajské nemocnice ve Zlíně je pavilon interny, která patří k nejvytíženějším, od roku 1980. Sedmipatrová budova, kde sídlí, už ale delší dobu nevyhovuje medicínským standardům a současným normám.

I z toho důvodu se teď, vůbec poprvé, začalo mluvit o její demolici. Krajští radní v pozici valné hromady Baťovy nemocnice v minulém týdnu odsouhlasili zahájení projektové přípravy nového pavilonu interny a urgentního příjmu a také demolice stávající interny a výstavby nové budovy místo ní.

„Objekt interny již neodpovídá současným normám, a to z důvodu dlouhodobé nedostatečné investiční činnosti,“ vysvětlila mluvčí Baťovy nemocnice Renáta Večerková.

Demolice ještě není podle hejtmana Radima Holiše stoprocentní, i když bude součástí projektu. Pokud by k ní došlo, stalo by se tak až poté, kdy bude postavený a zprovozněný nový pavilon.

„Je vinou všech vlád před námi, že do interny nedávaly peníze. Proto je teď v katastrofálním stavu,“ prohlásil Holiš. „My ale na nejnutnější opravy peníze dát musíme a dáme, protože chceme, aby byla v chodu. A musela by to udělat jakákoli vláda, která by tady byla. Jestli se za několik let bude bourat, to rozhodneme později. Může se stát, že se objeví jiný problém.“

Že interna stárne a potřebuje náhradu, bylo jasné už v roce 2008, kdy po dlouhé době vznikl generel Baťovy nemocnice, tedy plán její postupné rekonstrukce a obnovy.

Už v první fázi se v něm počítalo s novým centrálním pavilonem, ve kterém by sídlila interna, neurologické oddělení, kardiologie, odborné ambulance, lůžková oddělení i jednotky intenzivní péče. Tehdy se náklady na sedmipodlažní budovu pohybovaly kolem 1,1 miliardy korun a v roce 2011 bylo hotové stavební povolení, které ale nakonec propadlo.

Právě tento plán chtělo současné vedení kraje oprášit. Nemocnice ho během uplynulých tří měsíců upravila tak, aby odpovídal medicínským normám 21. století a také požadavkům na komfort pacientů. Na základě těchto podkladů vyhlásí na podzim veřejnou soutěž na projektanta.

Jestli bude stavba podobná té z roku 2008, není jasné. Jisté ale je, že bude stát vedle interny na místě bývalé prádelny, která by měla být do konce roku zbouraná. To bude stát 11 až 13 milionů korun. Jisté také je, že náklady budou vyšší, než se počítalo před třinácti lety.

„Odhad podle celostátního ceníku stavebních prací definovaných v roce 2020 uvádí částku do 1,5 miliardy,“ upřesnila Večerková. Začátek stavby se podle ní předpokládá na podzim příštího roku nebo na jaře roku 2023. Bližší informace o kapacitě a náplni stavby včetně ekonomického pohledu by měli krajští zastupitelé dostat na podzim.

Zvažují se čtyři varianty financování

To už by také mělo být jasné, kdo novou budovu zaplatí. Nejde totiž jen o samotnou stavbu, ale i o přípravné práce, projekty a nutné dokumentace. Celkový rozpočet vyčíslený nemocnicí se podle Holiše pohybuje kolem 2,2 miliardy korun.

„Dostali jsme od nemocnice čtyři varianty,“ informoval hejtman. „Ve dvou je investorem nemocnice, ve dvou kraj. Dohodnutí zatím nejsme. Za mne osobně by měla investovat nemocnice a kraj by jí s tím měl pomoci. Počítá se ale s tím, že nemocnice si část peněz bude muset půjčit.“

Situace je v tomto případě komplikovanější, protože pozemky v areálu vlastní nemocnice. Stavět na nich tudíž může jen ona. Pokud by investorem byl kraj, musel by pozemky odkoupit. Pak by byl také vlastníkem nové budovy a nemocnice by za ni platila nájem. Nájemné dostává kraj například od Kroměřížské nemocnice.

Pokud by investorem a následně i vlastníkem byla sama Baťova nemocnice, musel by kraj schválit poskytnutí financí na stavbu. A nemocnice by také musela v budoucnu počítat s vyššími odpisy majetku, které se projeví v hospodaření.

Kraj má každopádně k dispozici 2,5 miliardy korun, které našetřil v minulých letech a byly určené na novou nemocnici. Současné vedení je má rezervované pro investice ve zdravotnictví.