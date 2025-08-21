„Konkrétní termíny integrace zlínské a kroměřížské MHD zatím nejsou stanoveny. Odvíjet se budou od dalších jednání s městy,“ nastínil náměstek hejtman přes dopravu Radek Doležel. „Byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejdříve. Ideálně příští rok.“
Základní podmínkou pro integraci je vyřešení technických záležitostí, což se však ještě nepodařilo. „Momentálně například nejsou vzájemně kompatibilní odbavovací systémy,“ upřesnil Doležel.
„Po letních prázdninách to budeme dál projednávat. Zpracováváme nějaká data a máme své úkoly,“ podotkl Martin Štětkář, ředitel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje).
Do krajské integrované dopravy je zatím připojena MHD v Uherském Hradišti a ve Vsetíně, kde cestující mohou jezdit na kartu Zetka. Cestování tak mají jednodušší.
Kraj vyjasňuje s městy detaily
Hejtmanství už podepsalo dohody se Zlínem a Kroměříží, že se k systému také připojí. Od loňského července v kraji funguje mobilní aplikace Fairtiq, díky níž mohou lidé platit ve všech typech veřejné dopravy. Stačí si ji stáhnout, při nástupu aktivovat a systém sám vyhledá nejlepší tarif a zaplatí.
„Jedná se o první krok k integraci. Z dostupných dat vyplývá, že Fairtiq je využíván nejčastěji pro jízdy s přestupem mezi krajskou dopravou a MHD,“ naznačil náměstek zlínského primátora Michal Čížek, jenž má dopravu v kompetenci. „V současnosti se zaměřujeme na přípravu společných tarifních a odbavovacích principů. Součástí je i hledání technického řešení, které umožní kompatibilní odbavení mezi městským a krajským systémem,“ doplnil.
Vyjasnit se ještě musí také otázky, které se týkají tarifních zón a rozdělení nákladů mezi krajem a městem. Jde například o to, na čí náklady budou mít lidé zvýhodněné jízdné. „O konkrétním termínu spuštění je zatím předčasné mluvit,“ míní Čížek.
„Jednání ohledně možné integrace probíhala a v některých rovinách stále pokračují,“ uvedl kroměřížský místostarosta pro dopravu Karel Holík.
„Jedním z problémů dosavadní integrace je technologická odlišnost. Zatímco Zlínský kraj stále využívá systém čipových Z-Karet, MHD v Kroměříži chce volit modernější cestu, kde je nosičem časového jízdného běžná bankovní karta,“ upozornil. I o tom bude kraj s Kroměříží dál jednat. Podle Holíka je aplikace Fairtiq nejvhodnější nástroj placení, který jde s dobou.
Integrace dopravy má usnadnit cestování
Města i kraj si od úplné integrace slibují hlavně to, že lidé budou snadněji cestovat, což by měli uvítat. Ať už prostřednictvím Zetky, bankovní karty, nebo mobilu. „Na mobilní aplikaci Fairtiq vidíme, že cestující ji využívají nejvíce právě pro jízdy s přestupem mezi krajskou a městskou dopravou,“ podotkl Doležel.
Ve Vsetíně, který se připojil k integraci loni na jaře, jsou s tímto krokem spokojení.
„Lidem to pomáhá v tom, že mohou cestovat i příměstským autobusem v rámci jedné zóny za stejnou cenu jako v MHD. Cestujících v MHD máme stále zhruba stejně, ale přínos to určitě je,“ je přesvědčený místostarosta Vsetína Petr Kudlík.
Podle něho je 60 až 70 procent příjmů ve vsetínské hromadné dopravě z plateb jednorázového jízdného, ovšem cestující využívají také kartu Zetka.
Další výhodu Kudlík spatřuje v tom, že když se ve Vsetíně aktuálně dělají na více místech stavební práce, které omezují dopravu, Koved řeší alternativní jízdní řády a objížďky, jak pro linkovou autobusovou tak i městskou hromadnou dopravu.
„Lidé tak nedostávají informace ze dvou stran, což je pro ně přehlednější,“ míní Kudlík.
Pokud jde o karty Zetka, tak v kraji jich je v oběhu zatím zhruba 45 tisíc. „Vzhledem k tomu, že od léta letošního roku si cestující mohou časové jízdné v krajské dopravě nahrávat také elektronicky v mobilní aplikaci IDZK (Integrovaná doprava Zlínského kraje), předpokládáme, že v budoucnu bude počet Zetek růst nižším tempem než doposud,“ odhadl Doležel.
18. června 2024