Za veřejnou dopravu si lidé ve Zlínském kraji připlatí, se Zetkou méně

„Vzhledem k okolnostem jsme s množstvím prodaných karet zatím spokojení,“ uvedl Broněk Bryson, vedoucí úseku IT krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy).

Když Zlínský kraj loni v lednu integrovaný systém zaváděl, dalo se na jednu kartu jezdit jen v linkových autobusech. Cílem je, aby platila ve všech typech veřejné dopravy. Zájem o ni byl pozvolný. Výrazněji se zvýšil v srpnu a v září.

Tehdy začínal nový školní rok a karta začala platit také ve vlacích. Výhodná je třeba v tom, že když cestující přestupují, nemusejí při jejím použití platit znovu nástupní sazbu devět korun.

Od poloviny roku 2022 hejtmanství zavede zónový tarif a časové jízdné s tím, že podraží jednodenní jízdenka. Pak bude Zetka ještě výhodnější.

„Kdo bude platit kartou, to bude mít o pár korun levnější, což by mohla být další motivace, proč si ji koupit. Lidé ve větší míře přejdou na karty také ve chvíli, kdy se nám podaří zaintegrovat MHD v jednotlivých městech,“ plánuje Bryson.

Časové jízdné má být v první fázi týdenní a měsíční. Začne platit od začátku července 2022 a ve stejný čas by mělo přijít i zdražení. Otázkou je, jak velké bude.

„Právě to počítáme. Chceme, aby byl zákazník spokojený a aby byla časová jízdenka minimálně pro 80 procent cestujících výhodnější než jednorázová. Současně jde o to, aby na tom kraj příliš netratil. Musí se to vybalancovat,“ naznačil jednatel Kovedu Martin Štětkář.

Kraj zdražil jízdné poprvé už nyní, od ledna, aby alespoň částečně pokryl ztráty z dotování veřejné dopravy. Ta ho ročně vyjde na 1,4 miliardy korun. Loni stál cestující kilometr korunu, od Nového roku to je 1,20 koruny s tím, že se nástupní sazba devět korun nezmění.

Kdy se přidá zlínská MHD?

„Důvodem zdražení je nárůst všech nákladů. Nůžky se stále více rozevírají, což znamená, že veřejná doprava kraj stojí stále více. Takto aspoň mírně snížíme schodek a veřejná doprava bude méně prodělečná,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Zvýšením ceny jízdného bychom mohli získat navíc zhruba dvacet milionů korun, což je spíše jen kapka v moři,“ poznamenal.

Od roku 2023 se má k integrovanému systému připojit MHD v Uherském Hradišti (částečně již jeho součástí je) a ve Vsetíně, zřejmě o něco později v Kroměříži. Zatím však nelze říci, kdy se začlení zlínská MHD. Tamější dopravní podnik bude v lednu vypisovat výběrové řízení na dodavatele elektronického odbavovacího systému.

„Bude umět číst všechny produkty, které jsou potřeba k integraci. Není to jen o Zetce, možností je víc,“ podotkl ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň. Podle Štětkáře je hodně optimistickou variantou, že by se zlínská MHD připojila na začátku roku 2024. Do té doby se však musí dohodnout město s krajem, kdo zaplatí ztráty za zvýhodněné jízdné.

„Jakmile bude mít dopravní podnik nový odbavovací systém, můžeme se integrovat. Je ale otázkou, jestli se bude jezdit za cenu lístků, nebo za zvýhodněné jízdné,“ uvedl před časem zlínský radní pro dopravu Michal Čížek.

Celková čísla prodeje karet však nejsou klíčová. Trendem budou mobilní aplikace. „Zákazníci už nechtějí mít v peněžence karty, ale preferují univerzální aplikace, které budou sdružovat více karet a budou je mít v mobilním telefonu,“ vysvětlil Štětkář.

„Dříve jsme si mohli dávat cíle ohledně prodeje karet, dnes už ztrácejí na důležitosti. Musíme spíše přemýšlet nad tím, co cestujícím nabídnout, abychom je dostali zpátky do veřejné dopravy,“ dodal.