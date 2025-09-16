Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne zachránil všímavý správce paneláku, který kontaktoval tísňovou linku 112.
Hasiči pomocí výsuvné plošiny zachránili nemohoucí ženu v ulici Budovatelská ve Zlíně. (15. září 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Správce budovy v Budovatelské ulici si všiml, že na vodoměru bytu se nezvýšila po dobu tří dnů spotřeba vody, a na základě tohoto podezření přivolal záchranné složky.

Sídliště Jižní Svahy ve Zlíně (leden 2021)

„Profesionální hasiči pomocí výškové techniky vstoupili do bytu přes okno a umožnili záchranářům přístup k ležící ženě,“ popsala zásah mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Po bezprostředním ošetření byla seniorka převezena k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení.

„Správce domu, jehož včasné jednání mělo zásadní význam, jednal podle podezření vyplývajícího ze stavu vodoměru. Jeho pozornost a okamžité přivolání pomoci přispělo k úspěšnému zásahu,“ dodala Javoříková.

Hasiči zachránili seniora na vozíčku z hořícího domu, později v nemocnici zemřel

„Tento případ opět připomíná důležitost vzájemné pozornosti sousedů, správců a osob pečujících o zranitelné skupiny obyvatel,“ zdůraznila mluvčí.

Hasiči vyzývají veřejnost, aby v případě podezření na ohrožení zdraví či života souseda, neprodleně volala linku 112.

