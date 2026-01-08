Koni se zaklínila noha pod krmelcem a nemohl ven. Vyprostili ho až hasiči

Stačilo jedno nešťastné uklouznutí a nebohý kůň ve stáji v Nové Dědině na Kroměřížsku skončil zaklíněný pod krmelcem a nemohl ven. Nepomohlo úsilí majitelky ani pomoc veterináře. K záchraně koně proto musely vyjet čtyři jednotky hasičů, kterým se nakonec podařilo zvíře vyprostit.
Hasiči vyprošťují koně, který uvázl ve stáji v Nové Dědině na Kroměřížsku. (leden 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

„K záchraně koně vyslalo ve středu v pět hodin odpoledne krajské operační středisko do Nové Dědiny na Kroměřížsku profesionální jednotky ze Zlína a Otrokovic a dobrovolné jednotky z Nové Dědiny a Kvasic,“ uvedl mluvčí hasičů David Martinec.

Podle vyjádření majitelky zvířeti podklouzly nohy a kůň zůstal jednou končetinou zaklíněný pod krmelcem. „Přítomní se jej nejprve snažili vyprostit vlastními silami, to se však nepodařilo. Na místo proto přivolali veterináře, který koně uspal, a společně se pokusili znovu o uvolnění zaklíněné nohy. Ani tento pokus však nebyl úspěšný, proto se obrátili na tísňovou linku,“ doplnil Martinec.

Kůň v bazénu je rarita, říkají hasiči. Bělouše na Zlínsku vytáhli ven bleskově

Po příjezdu hasiči za použití vyprošťovacího rozpínáku zvětšili prostor, ve kterém byla noha uvězněna. Společnými silami se jim podařilo koně bezpečně vyprostit. „Jednotky následně zůstaly na místě až do probuzení zvířete, aby v případě potřeby pomohly s jeho postavením. Kůň však tento okamžik zvládl samostatně, bez další asistence,“ dodal mluvčí.

Po úspěšném zásahu hasiči předali místo šťastné majitelce koně a veterináři a vrátili se zpět na své základny. „Chci vyjádřit poděkování všem zasahujícím za jejich profesionální přístup a odvedenou práci,“ vzkázala majitelka s úlevou.

Šťastný konec měla i dramatická událost z loňského léta, kdy hasiči zachránili koně, který spadl do bazénu u rodinného domu v Ostratě na Zlínsku. Několik set kilogramů těžkého koně hasiči z lezeckého družstva z vody vysvobodili až za použití vyprošťovacího automobilu s jeřábem a speciální sítě určené k manipulaci se zvířaty.

