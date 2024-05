Dětští diváci jsou krutí, ale spravedliví, říká o pohádkách režisér Bočan

Když ocenění za legendární pohádku osobně přebíral, psal se rok 1985 a mezinárodní dětský filmový festival právě slavil čtvrt století své existence. Teď přijel Hynek Bočan do Zlína pro další sošku – Zlatý střevíček, který se uděluje za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.

„Je zázrak, že jsem se toho dožil. Přišlo to skoro pozdě,“ prohlásil s úsměvem šestaosmdesátiletý Bočan. „Vzpomínám si na Jiřinu Bohdalovou, která dostala Thalii, když jí bylo pětaosmdesát, a řekla totéž. Také myslím na své kolegy a kamarády, kteří odešli, a ocenění, které by si zasloužili, nedostali. Třeba Jirka Menzel.“

Pohádku S čerty nejsou žerty, kterou má v programu i letošní festival, natočil Bočan před čtyřiceti lety a stále patří mezi nejúspěšnější a nejčastěji reprízované. Když si národ před lety volil veselohru století, skončila na pátém místě.

„Musíte mít skvělý scénář, herce, režiséra i hudebního skladatele. A když se to sečte, tak to vyjde. Ale podle mne by v pohádce neměl chybět humor a toho jsme do ní s Jiřím Justem naštěstí dali dost,“ zhodnotil Bočan.

„Také jsme ji točili v době, kdy režim docela utahoval šrouby a moc se toho nesmělo. Ale v pohádce jsme mohli všechno. Mohli jsme dokonce říct, že dobro zvítězí a zlo musí být potrestané, to bylo troufalé,“ podotýká.

Pohádka je velmi těžký žánr

Filmy pro děti, a speciálně pohádky, je přitom podle něj velmi těžké natočit. „Pohádka je velmi těžký žánr. Dětští diváci jsou krutí, což ale myslím v dobrém. Jsou upřímní,“ upozornil úspěšný režisér.

„Viděl jsem to i tady na festivalu. Když sedíte ve Velkém kině a děti při promítání začnou chodit na záchod, tak není něco v pořádku. Když se smějí, když se lekají, když pláčou, to je jiná. Když vydrží devadesát minut, což je pro malé dítě strašně moc, tak víte, že se to povedlo.“

Hynek Bočan natočil i řadu úspěšných seriálů pro televizi. Podle románů Jaroslava Foglara vznikl seriál Záhada hlavolamu, podle knihy Evy Kantůrkové čtyřdílná série Přítelkyně z domu smutku a podle románů Jiřího Stránského legendární Zdivočelá země, která se dočkala čtyř řad a získala Cenu Josefa Škvoreckého.

Divácky oblíbený je také film Svatební cesta do Jiljí s Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou v hlavních rolích. V roce 1968 natočil snímek Čest a sláva, za který získal na filmovém festivalu v Benátkách Passinettiho cenu italské filmové kritiky. Během normalizace ale musel film do trezoru.

Poslední Bočanovou pohádkou byla před deseti lety Láska rohatá. „Myslím, že pohádky každého národa jsou odlišné,“ srovnal. „Německé jsou daleko drastičtější, ruské ani nebudu vyprávět. A týká se to i čertů. Český čert je vlastně spravedlivý, trestá zlo, ale nezmůže nic proti člověku, který je poctivý.“