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Lázeňský dům Praha v Luhačovicích může přijímat klienty, hygiena zrušila zákaz

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  16:51

Lázeňský a léčebný dům Praha v Luhačovicích | foto: Hotel Praha Luhačovice

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) dnes zrušila svůj zákaz lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty kvůli epidemii gastroenteritidy. Stalo se tak den předtím, než mělo nařízení vůbec začít platit.

Hygienici od července evidovali v lázeňském domě Praha přes 170 případů onemocnění. Minulý týden proto rozhodli o dočasném zákazu přijímat klienty, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry.

Opatření mělo platit od úterý 15. září. Dnes však mimořádné opatření zrušili. „Od vydání mimořádného opatření nebyl v zařízení zaznamenán ani nahlášen žádný nový případ sledovaného onemocnění,“ sdělila mluvčí hygieny Stanislava Kutějová.

„S ohledem na tento vývoj a na zavedená protiepidemická opatření proto KHS ZK vyhodnotila plošný zákaz přijímání nových klientů jako nadbytečný,“ dodala.

Epidemie gastroenteritidy v Luhačovicích. Léčebna nesmí přijímat klienty

Připomněla, že podle předchozích rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu platí, že pokud pominou důvody pro vydání mimořádného opatření, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví má takové opatření bezodkladně zrušit nebo změnit.

Lázeňský léčebný dům tak může dále přijímat nové klienty. „Nadále však platí zvýšený epidemiologický dohled a důsledné dodržování stanovených protiepidemických opatření,“ uvedla Kutějová.

Hygienici budou situaci v zařízení dále sledovat. V případě zhoršení nebo výskytu nových případů jsou připraveni přijmout další opatření k ochraně veřejného zdraví.

Provozovatelé se proti rozhodnutí odvolali

Ředitelka Lázeňského léčebného domu Praha Anna Kneblová v pondělí řekla, že obvolávají klienty, kterým museli zrušit pobyt, bylo jich asi 150. Z toho 70 bylo lázeňských pacientů, zbytek soukromých klientů.

„Je to náročné, musíme s klienty opět jednat, někteří se bojí, někteří si našli místo v jiných lázních. Dva klienty jsme však přijali zpět,“ uvedla Kneblová.

Provozovatelé zařízení s rozhodnutím hygieniků z minulého týdne o zákazu přijímání nových klientů nesouhlasili a odvolali se proti němu. Škodu odhadli na pět milionů korun. Podle Kneblové utrpěla také pověst zařízení.

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V lázeňském domě je v karanténě ještě asi deset klientů. Některým končí karanténa v úterý, jiným později. Lázeňský dům Praha má kapacitu 180 lůžek, provozuje jej společnost Knebl.

V Luhačovicích je více provozovatelů lázeňských zařízení a hotelů. Někteří už v předchozích týdnech informovali o tom, že u nich žádný případ nákazy není.

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Onemocnění velkého počtu klientů a návštěvníků gastroenteritidou se letos v létě objevilo také v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji. Tam hygienici evidovali 144 případů. Nemoc lidově zvaná střevní chřipka se projevuje křečemi, průjmy a zvracením.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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