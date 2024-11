Blokoval sanitku, trestný čin to nebyl. Za smrt sousedky nemůže, řekla policie

Událost se stala na konci srpna. Záchranáři vyjeli na pomoc osmasedmdesátileté ženě, která měla srdeční selhání. Byla ve vážném zdravotním stavu a selhávalo jí srdce.

Podle zjištění policie starší muž, který bydlí ve vedlejším domě, úmyslně zastavil svým vozidlem před zaparkovanou sanitkou, a tím jí bránil v bezproblémovém odjezdu. Odešel ke svému domu a zůstal stát venku pro případ, že by chtěli záchranáři odjet.

„Když na něj po nějaké době zavolali, aby se svým vozidlem odjel, měl k tomu nemístné připomínky, tvrdil, že sanitka stojí na jeho pozemku, kde nemá co dělat, a zbytečně protahoval nesmyslnou komunikaci. Jakmile usedl záchranář za volant, senior se svým vozidlem odjel, a uvolnil tím cestu pro odjezd sanitky,“ popsala závěry policejního vyšetřování mluvčí Monika Kozumplíková.

Záchranáři tehdy zbytečně ztratili zhruba pět minut, kdy už s pacientkou mohli být na cestě do nemocnice. „Řidič sanitky se k pacientce nemohl dostat s nosítky, muž trval na tom, že jde o jeho pozemek a záchranáři tam nemají co stát,“ popsala tehdy incident mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

Těžce nemocná žena následující den v Baťově nemocnici ve Zlíně zemřela přirozenou smrtí v důsledku své těžké nemoci. Podle policie její úmrtí nijak nesouviselo s tím, jak se soused choval.

„V jednání seniora nelze spatřovat jakýkoli úmysl ublížit nemocné ženě nebo mařit zákrok záchranářů. Jeho jednání spočívající v nesmyslné komunikaci se záchranáři před jejich odjezdem je společensky a lidsky nevhodné, nicméně nemělo vliv na zhoršení jejího zdravotního stavu,“ poukázala Kozumplíková. „Z policejního prověřování nevyplynulo, že by se muž dopustil jakéhokoli trestného činu,“ dodala.

Někteří lidé z obce popisovali seniora jako bezproblémového a pohodového muže. „Pana souseda znám, je to fajn chlap. Vůbec nevím, co to do něj vjelo,“ sdělila tehdy ošetřovatelka, která se o nemocnou ženu starala.

Kriminalisté v tom vidí schválnost směrem k řidiči vozidla záchranky, proto věc ukončili a odevzdali ji k projednání přestupku proti občanskému soužití.

Zabývat se jí budou pracovníci příslušného odboru Magistrátu města Zlína. Muž tak může za tento přestupek dostat několikatisícovou pokutu.