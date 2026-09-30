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Z Valašského Meziříčí do vesmíru. Ve hvězdárně testují biologický materiál pro mise

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  10:26
Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva....

Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva. Na vývoji mikrořas „s umělou inteligencí“ ostatně už vědci Mendelu pracují. | foto: Mendelu

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5 fotografií
Laboratoře Kulturního a kreativního centra v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nově slouží jako zázemí pro vesmírný výzkum připravovaný s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU). Výzkumníci se soustředí na studium řas, sinic a rostlin v podmínkách, které napodobují prostředí budoucích kosmických misí.

„Výzkumný tým z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty zde od jara dělá experimenty zaměřené na přípravu budoucích kosmických misí a výzkum organismů využitelných ve vesmírných podmínkách,“ sdělila mluvčí univerzity Karolína Podborská.

„Jedna z oblastí realizovaných výzkumů a testování je zaměřena na přípravu, optimalizaci a realizaci dlouhodobých experimentů s řasami a sinicemi,“ přiblížil Libor Lenža z Ústavu chemie a biochemie na Agronomické fakultě (AF) MENDELU.

Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty

Reálně by podle něj mohly být vypuštěny na oběžnou dráhu Země, ať už na palubě malého Cubesatu mise CIMER, evropského nákladního raketoplánu Space Rider, nebo na palubě Mezinárodní kosmické stanice v horizontu jednoho až tří let.

Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva. Na vývoji mikrořas „s umělou inteligencí“ ostatně už vědci Mendelu pracují.
Evropská vesmírná agentura ukázala první zkušební model Space Rider v plné velikosti. (8. července 2026)
Vyrobené prototypy komor pro umístění biologických vzorků. (8. července 2026)
Hvězdárna Valašské Meziříčí otevřela nové Kulturní a kreativní centrum, které poskytne moderní zázemí pro vzdělávání, popularizaci vědy i výzkum. První návštěvníky přivítali v sobotu 8. listopadu 2025.
5 fotografií

Odborníci z výzkumné skupiny Space Agri Technologies zahájili experimenty při přípravě kosmických misí. Jde například o pokusy zaměřené na kultivaci mikrořas a sinic, testování účinků těžkých kovů, niklu, mědi a kadmia, a chloristanů na mikrořasy nebo stanovení fotosyntetických pigmentů a antioxidačních parametrů ve vzorku rostlin.

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Cílem je ověřit, zda si mikrořasy a sinice dokážou zachovat své biologické vlastnosti užitečné pro člověka i v podmínkách mikrogravitace a radiačního zatížení. Vědci zároveň zkoumají schopnost rostlin růst a prosperovat na „mimozemských“ substrátech.

„Hlavním přínosem této spolupráce je propojení zkušeností a odborných znalostí obou pracovišť. Ve Valašském Meziříčí máme k dispozici rozsáhlé kultivační i laboratorní prostory, které nám umožňují realizovat experimenty ve větším rozsahu,“ podotkl Martin Füleky z Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU.

Kreativní centrum valašskomeziříčské hvězdárny propojuje vědu s tvořivostí

„Velkou výhodou je také špičkové přístrojové vybavení laboratoří, díky němuž můžeme provádět přesné a komplexní analýzy. Spolupráce tak otevírá prostor pro projekty, které by bylo na jednom pracovišti velmi obtížné realizovat,“ dodal Füleky.

15. března 2025
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