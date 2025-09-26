Zlínská Hvězda se opět zařadí do sítě sociálních služeb. Stáhne žalobu na kraj

  9:42
Domov se zvláštním režimem Hvězda ve Zlíně bude od příštího roku znovu patřit do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Díky tomu může dostávat finanční podporu. Hvězda má nového majitele. Krajští zastupitelé zároveň schválili dohodu o narovnání.
Domov pro seniory Hvězda ve Zlíně (červen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Po změně majitele došlo k jinému jednání vůči kraji. Klientů v podobných zařízeních v kraji bude přibývat a měli bychom to podpořit,“ prohlásil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Domov pro seniory Hvězda ve Zlíně (červen 2023)

Ve Hvězdě je v současné době 54 lůžek. Zlínský kraj vyřadil toto zařízení ze své sítě na konci roku 2023. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž domovu zrušilo platnou registraci, protože nedoložil svou bezdlužnost. Ta je jednou z podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb.

Tehdejší vedení Hvězdy tvrdilo, že žádný dluh vůči pojistnému na sociální zabezpečení nemá. Následně se obrátilo na soud, který rozhodnutí ministerstva i krajského úřadu zrušil.

Stěhování z Hvězdy rodičům přitíží, bojí se příbuzní. Situaci přišli řešit na kraj

Teď má Hvězda nového majitele, jenž provozuje podobná zařízení sociální péče po celé republice. Zkušenosti s ním mají také v samotném Zlíně. Proto i město Zlín znovuzařazení Hvězdy podpořilo.

Součástí dohody je stažení žaloby na kraj

Ze schválené dohody s krajem vyplývá, že Hvězda stáhne žalobu na Zlínský kraj, v níž žádala přes jedenáct milionů korun jako náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Zařízení také uhradí kraji přeplatek z roku 2023 ve výši necelých tří milionů korun. Kraj mu naopak promine penále ve výši 700 tisíc korun. Pokud tyto podmínky splní, od nového roku se opět stane součástí sítě sociálních služeb.

Soud zrušil rozhodnutí ministerstva o odebrání registrace domovu seniorů Hvězda

„Za poslední tři měsíce, od chvíle, kdy zařízení Hvězda přešlo pod naše vedení, se nám podařilo stabilizovat provoz a začít napravovat škody, které vznikly v minulosti – zejména po těžkém období spojeném s odejmutím registrace,“ sdělil ředitel Hvězdy Lukáš Knapp.

Zlínský kraj chce hospodaření a fungování kontrolovat, aby znovu nedošlo k podobné situaci jako v minulosti.

