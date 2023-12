Stěhování z Hvězdy rodičům přitíží, bojí se příbuzní. Situaci přišli řešit na kraj

„Máme ve Hvězdě oba rodiče a pro ně bude přesun hrozně velká změna, může se to podepsat na jejich zdravotním stavu, určitě jim to dost přitíží,“ postěžovala si jedna z účastnic po včerejším dvouhodinovém večerním setkání na krajském úřadě. „Pro nás je to hrozná představa, bojíme se, že se jim opravdu může něco stát,“ doplnila.

Na setkání přišlo kolem dvacítky zájemců, kteří mají v domově své rodiče, prarodiče nebo jiné příbuzné. Kraj je pozval, aby se mohli zeptat na to, co je trápí a co řeší, a aby je seznámil se svým postupem.

„Je to extrémně složitá a komplikovaná situace. Pro klienty to znamená velký stres a tlak, rodinní příslušníci jsou zoufalí. Je to logické a pochopitelné, protože je to obrovská změna. My jsme chtěli, aby nám své obavy mohli říct a my jim mohli poradit a pomoct,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální věci Hana Ančincová.

Licenci k provozování Domova seniorů a Domu služeb seniorům, které provozuje organizace Hvězda z.ú. na ulici Zarámí ve Zlíně, zrušil Zlínský kraj. Následně toto zrušení potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na začátku listopadu po sérii kontrol. K nim došlo poté, co se na veřejnost dostaly informace o údajném zanedbávání péče ze strany zařízení.

26 klientů čeká na lékařský posudek

Fakticky to znamená, že se všech 59 klientů, z nichž někteří vyžadují vysokou péči, musí přestěhovat do jiného sociálního zařízení. Termín mají do konce letošního roku, tedy poslední dva týdny. Sociální pracovnice z krajského úřadu jsou s rodinami v kontaktu a vyhledávají pro jejich příbuzné vhodná místa v krajských zařízeních.

Ty jsou k dispozici jak v domovech pro seniory, tak v domovech se zvláštním režimem i v domově pro osoby se zdravotním postižením. V některých případech kvůli tomu musel kraj navýšit kapacitu domova, aby bylo možné nového klienta přijmout.

Žádosti o umístění musejí podávat sami rodinní příslušníci nebo klienti. V těchto dnech už se podařilo přestěhovat 13 lidí. Dalších 26 už sice místo má, ale stále čeká na lékařský posudek.

„My jsme připravení, místa máme nachystaná, ale žádného klienta nemůžeme přijmout bez tohoto posudku, vyplývá z něj lékařský předpis pro konkrétního člověka. Bez toho by mohl být ohrožený na životě,“ zdůraznila Ančincová.

Dalších 15 klientů chce na Hvězdě zůstat. Ty kraj upozorňuje, že ve stávající budově nebude Hvězda z.ú. od začátku ledna poskytovat registrované sociální služby.

„Máme ve Hvězdě babičku a vůbec nevíme, co bude dál. Paní ze sociálního odboru jsou moc šikovné, volají každý den, snaží se. Ale my nemáme ještě ani hotovou lékařskou správu, navíc se blíží Vánoce, někdo už si vybírá dovolenou. Jak to stihneme do konce roku, to vůbec netuším. Babička je soběstačná, ale psychicky na tom není moc dobře, protože to vnímá a neví, co ji čeká,“ poukázala Zdenka Horková ze Zlína.

Petice za zachování sociální služby

Příbuznou by měla nejraději co nejblíž. Ale kapacity sociálních zařízení v regionu nejsou neomezené. Navíc rodiny chtějí, aby i v novém zařízení byli příbuzní spokojení.

„Nejhorší je, že je na to strašně málo času. Jak máme rodiče přestěhovat za dva týdny? Ve Hvězdě mají navíc svůj nábytek, kuchyňku, nádobí. Objížděli jsme různé domovy v okolí, podařilo se nám najít místo jinde, ale pokoj tam budou mít o dost menší,“ konstatoval nespokojený muž.

„Pro nás je samozřejmě důležité, aby nové místo odpovídalo komfortu, který pro příbuzné chceme. Podali jsme několik žádostí o umístění do domovů v okolí a čekáme. Řešíme to vlastně pořád každý den,“ potvrdil také Jiří Králík.

Mezi rodinami klientů vznikla také petice za zachování sociální služby. Ředitelka domova Miroslava Kalivodová podala proti zrušení registrace rozpor a čeká na rozhodnutí.

„Nikoho tady nedržíme, ale většina klientů tady chce zůstat. Provoz zařízení držíme a zajišťujeme vše, co je potřeba. Také jsem přibrala nové klienty,“ informovala Kalivodová. Hvězda poskytuje také hospicovou péči, o jejímž zrušení MPSV nerozhodovalo, protože spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.