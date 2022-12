Obce na Zlínsku trápí znečištěné ovzduší, od zplodin jim pomůže nová dálnice

V centru Huštěnovic stojí u hlavní cesty nenápadný menší přívěs k autu. Jde o mobilní měřicí stanici, která analyzuje kvalitu ovzduší. A v případě Huštěnovic jde především o to, aby zjistila, jak moc obec zatěžuje silný provoz na velmi frekventovaném silničním průtahu. Od něho obci pomůže dálnice D55, která se staví nedaleko.

Jakmile bude otevřená, měření se zopakuje. Pak bude zřejmé, jak moc se kvalita ovzduší zlepšila.

„Zjistili jsme, že jsou tady zvýšené koncentrace oxidu dusíku a vysoký poměr oxidu dusnatého vůči oxidu dusičitému, což značí velký vliv dopravy. Doprava tady má dominantní vliv na znečištění ovzduší. To se očekávalo,“ přiblížil Pavel Chaloupecký, obchodní ředitel společnosti Envitech Bohemia, která měření provádí pro Zlínský kraj.

„Je zde poměrně významný rozdíl mezi víkendovými dny a pracovními dny a jejich ranními a odpoledními špičkami, kdy lidé jedou do práce a vracejí se z ní,“ doplnil.

Mobilní měřicí stanice má uvnitř analyzátory na jednotlivé znečišťující látky: ozon, oxid dusíku, oxid uhelnatý a oxid siřičitý. Je tam i kalibrační zařízení, filtr, prachoměr či vzorkovač pro odběr těkavých organických látek, které se analyzují v laboratoři. Na střeše je sonda, jež přivádí vzduch do analyzátorů.

Pokud jde o oxid dusíku, je v Huštěnovicích situace podobná jako na dopravně hodně zatížených místech v Uherském Hradišti či v Otrokovicích, mezi nimiž leží. Jen pro představu: přes pracovní den naměří přístroj kolem 50 mikrogramů oxidu dusíku na metr krychlový. To je sice asi jen čtvrtina imisního limitu, když ale auta po cestě nejezdí, hodnoty se dostanou maximálně na pětinu.

„Vybrali jsme vhodné místo po konzultaci s Českým hydrometeorologickým ústavem, aby nedocházelo k ovlivnění stanice z jiných zdrojů a měření bylo průkazné,“ zmínila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje Jana Káčerová.

Jsme rádi, že to někoho zajímá, říká starosta

Přes Huštěnovice denně projede kolem 15 tisíc aut, včetně mnoha kamionů. Obec i proto měření kvality ovzduší vítá. „Jsme rádi, že to někoho zajímá a chce zjistit skutečný stav,“ těší starostu Aleše Richtra. „Posuzujeme to jen subjektivně a takové měření dá jasný výsledek.“

Od budované dálnice si obyvatelé obce slibují úbytek dopravy. „Věříme, že u nás ubude dvacet procent dopravy, hlavně tranzitní,“ poznamenal starosta. „Když kamion pojede z Brna do Zlína po dálnici, a ne přes obec, bude to super,“ dodal.

„S dokončením dálnice D55, která svede dopravu mimo obce, by se situace v místě měla výrazně zlepšit. Následným měřením ověříme, nakolik odklonění dopravy pomohlo kvalitě ovzduší,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má na starost životní prostředí.

Podobně jako Huštěnovice jsou na tom další obce podél cesty I/55, Spytihněv či Babice. Také tam čekají na dálnici D55.

„Nárůst dopravy je každý rok o něco větší a přejít hlavní cestu, která rozděluje obec, je stále obtížnější,“ upozornila opakovaně starostka Babic Martina Horňáková.

Experimentální měření v Huštěnovicích začalo před dvěma týdny a skončí začátkem příštího týdne. Kompletní výsledky včetně analýzy, vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy by měly být známé v lednu.

Co udělají tuhá paliva?

Spíše až později bude zřejmé, jestli se na kvalitě ovzduší negativně projevuje i to, že lidé začali kvůli drahé elektrické energii a plynu více topit tuhými palivy. V krátkodobém měření, když je navíc zima pořád ve své první polovině, se to posuzuje obtížně. Byť prachu, jenž by mohl signalizovat větší zatížení ovzduší z komínů, tady není nadměrné množství.

„To, jaký vliv má topení dřevem, případně jinými tuhými palivy, se bude dát zjistit až po konci zimy nebo v její polovině,“ poznamenal Chaloupecký.

Richtr však příliš nepochybuje o tom, že to poznat půjde. „Všichni lidé topili plynem a elektřinou a byli spokojení. Teď zprovoznili kotle na tuhá paliva a jakmile se setmí, topí snad téměř vším. Na ulici to jde cítit,“ přiblížil.

„Vždycky to ovzduší v obci ovlivní k horšímu. Je to i otázka kvality paliva, vlhkosti dřeva a toho, jak občan zatápí,“ podotkla Káčerová.

Jestliže mobilní měřicí stanice je jediná ve Zlínském kraji, Český hydrometeorologický ústav tady má osm stálých zařízení.

Ze strategického dokumentu ministerstva životního prostředí vyplývá, že v oblasti střední Moravy byly detekovány dvě základní skupiny problematických látek, které zhoršují kvalitu ovzduší. V obydlených částech jde především o benzo(a)pyren, který je dominantním indikátorem lokálního topení, a tuhé znečišťující látky. Jejich hodnoty se zjišťují ale až laboratorně, nikoliv online.