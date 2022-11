Průjezd Hulínem se přes zimu otevře řidičům, na jaře se stavbaři vrátí

Řidiči, kteří jedou z Holešova do Kroměříže, dnes musejí přes dálnici D1 a D55 s tím, že není nutné na ní mít dálniční známku. Motoristé s vozy jezdícími méně než 80 kilometrů za hodinu pak jezdí přes Kvasice a Tlumačov.

Kvůli bezpečnosti dětí je pro auta uzavřený také most u hulínské základní školy. Využívat ho mohou pouze chodci a cyklisté.

„Omezení skončí na konci listopadu, pak bude most opět v provozu, a to přibližně do března nebo dubna. Potom budou práce zase pokračovat,“ konstatovala mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

„V první polovině příštího roku by měly být práce definitivně hotové,“ doplnila.

Pokračují také opravy dalších mostů a cest v kraji. Pracuje se například na mostě přes řeku Brumovku před Valašskými Klobouky, kde silničáři dokončují výstavbu provizorního přemostění. To začne fungovat ve chvíli, kdy se původní most uzavře.

„Rekonstrukce bude pokračovat i v příští stavební sezoně,“ upozornila Trubelíková.

Před dokončením je oprava mostu přes potok Sovík u Rožnova pod Radhoštěm. Řidiči projíždějí po jeho neopravované polovině, hotovo bude do konce listopadu.

Silničáři také zajišťují svah proti sesuvu před Lidečkem, kde je povolená rychlost 30 km/hodině, a pokračují na úpravě křižovatky při vjezdu do Vsetína od Zlína. Tam jsou zúžené jízdní pruhy, snížená rychlost a uzavřeno je přilehlé parkoviště.