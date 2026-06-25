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Pořádat festival je stresující, počasí může vše pokazit, říká šéf Karpaty Festu

Petr Skácel
  15:45
Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025)

Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025) | foto: FB stránka Karpaty Fest

Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025)
Hlavní organizátor Karpaty Festu Majoš Zvonek. (červen 2026)
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...
17 fotografií
Stojí v čele festivalu Karpaty Fest, který se koná v pátek a sobotu v zámeckém parku ve Slavičíně a na soupisce má jména jako Lucie, Vypsaná fiXa, Škwor nebo Ben Cristovao. Majoš Zvonek akci pořádá už 19 let. „Když jsme ji dělali poprvé, ohlasy byly extrémně pozitivní a tušil jsem, že vzniká tradice,“ říká.

Jaké byly úplné počátky?
Vzniklo to trochu ze srandy, hrály hlavně domácí kapely a přišlo asi 900 lidí. Ale bylo jasné, že potenciál je velký a že chtějí něco jiného. Byli unavení ze zábavovek a doba dozrála i k tomu, že začali utrácet za kulturu víc peněz. Začal jsem jezdit na úřady a za politiky pro podporu. Firmy se chytily, politici tehdy vůbec, neviděli v tom žádný potenciál. Pak se deset let držela návštěvnost 900 až 1 400 lidí, byla to dvoudenní akce nabízející dětský den a večerní koncerty. Když přišel přesun do parku u zámku ve Slavičíně, všechno narostlo. Byl to klíčový mezník. Je to magické místo.

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Co je dnes na pořádání festivalu nejtěžší?
Potřebujete hodně štěstí. Nedá se naplánovat do koruny, je to finančně stresující. Přijde deštík nebo špatné počasí a plány se zhroutí. Záleží doslova na každém pivu. Nejtěžší je, že člověk není pánem situace. Může se pokazit hodně věcí. Máme ale štěstí na výborné partnery, firmy velmi pomáhají a nakupují vstupenky. Bez nich by to nešlo. Tři pódia a tak nabitý program, to nejde prodávat za 500 korun.

Pořádat festival je finančně stresující. Nejtěžší je,
že člověk není pánem situace.

A co je naopak nejkrásnější?
Když vidím lidi, jak jsou šťastní. Daří se každoročně i dětský den v neděli, přijde kolem osmi set dětí s rodiči a prarodiči. Někteří jsou tam už od pátku. Cenná je zpětná vazba od lidí, že si každý dokáže užít své. Neměli jsme nikdy problém s agresivitou, je to rodinný festival.

Pořád festival pořádáte s partou kamarádů?
Ano, já naplánuju všechno a pak rozděluju úkoly. Je nás kolem dvaceti. Strávíme tím desítky hodin, zvlášť tento týden. Jsou na mě ale hodní. (úsměv)

Karpaty Fest

Kdy: pátek 26. až neděle 28. června.
Kde: zámecký park, Slavičín.
Vystoupí: Škwor, Lucie, Vypsaná fiXa, Ben Cristovao, Sofian Medjmedj, Morčata na útěku, Kateřina Marie Tichá a další.
Vstupenky: dospělý 1 550 Kč, děti 500 Kč, jednodenní dospělý 1 150 Kč.

Více na karpatyfest.cz

Napadlo vás někdy, že na Karpaty Festu přivítáte Lucii?
Kapelu jsem oslovil už loni na jaře před oznámením změny v sestavě. Důvěřoval jsem jí, že to bude dobré a dohodli jsme se. Cena nijak nevybočuje od ostatních headlinerů. Těšíme se na ně. Máme přes třicet kapel a tři pódia. Snažíme se headlinery obměňovat, nechceme z toho mít kolovrátek. Letos máme Škwor a Lucii.

Jste hodně žánrově rozkročení, že?
Ano, ale chce to dělat citlivě a mít vyrovnané oba dny, velké skoky nejsou ideální. Program nabízí i interprety pro mladší, jako Bena Cristovaa nebo Sofiana Medjmedje.

Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025)
Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025)
Hlavní organizátor Karpaty Festu Majoš Zvonek. (červen 2026)
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku zpěvák Viktor Dyk (9. prosince 2025)
17 fotografií

Za rok má Karpaty Fest dvacetiny. Chystáte něco speciálního?
Něco je domluvené, ale už jsme toho měli tolik, že je těžké vymýšlet něco úplně nového. Ze zahraničních kapel nemáme velkolepé plány, zůstaneme u domácí scény.

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Druhým rokem pořádáte i tvrdšího „bratříčka“ festivalu v podobě Karpaty Hard Festu. Jak se této akci, která se konala na začátku června, daří?
Musí narůst. Potřebujeme o pět set až šest set lidí více, aby to dávalo ekonomický smysl. Vybudovali jsme si jméno, ale budeme se posouvat. Žánrově to nechceme mít jen tvrdé, ale plánujeme se rozkročit k melodickému metalu a rocku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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