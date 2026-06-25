Jaké byly úplné počátky?
Vzniklo to trochu ze srandy, hrály hlavně domácí kapely a přišlo asi 900 lidí. Ale bylo jasné, že potenciál je velký a že chtějí něco jiného. Byli unavení ze zábavovek a doba dozrála i k tomu, že začali utrácet za kulturu víc peněz. Začal jsem jezdit na úřady a za politiky pro podporu. Firmy se chytily, politici tehdy vůbec, neviděli v tom žádný potenciál. Pak se deset let držela návštěvnost 900 až 1 400 lidí, byla to dvoudenní akce nabízející dětský den a večerní koncerty. Když přišel přesun do parku u zámku ve Slavičíně, všechno narostlo. Byl to klíčový mezník. Je to magické místo.
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Co je dnes na pořádání festivalu nejtěžší?
Potřebujete hodně štěstí. Nedá se naplánovat do koruny, je to finančně stresující. Přijde deštík nebo špatné počasí a plány se zhroutí. Záleží doslova na každém pivu. Nejtěžší je, že člověk není pánem situace. Může se pokazit hodně věcí. Máme ale štěstí na výborné partnery, firmy velmi pomáhají a nakupují vstupenky. Bez nich by to nešlo. Tři pódia a tak nabitý program, to nejde prodávat za 500 korun.
Pořádat festival je finančně stresující. Nejtěžší je,
že člověk není pánem situace.
A co je naopak nejkrásnější?
Když vidím lidi, jak jsou šťastní. Daří se každoročně i dětský den v neděli, přijde kolem osmi set dětí s rodiči a prarodiči. Někteří jsou tam už od pátku. Cenná je zpětná vazba od lidí, že si každý dokáže užít své. Neměli jsme nikdy problém s agresivitou, je to rodinný festival.
Pořád festival pořádáte s partou kamarádů?
Ano, já naplánuju všechno a pak rozděluju úkoly. Je nás kolem dvaceti. Strávíme tím desítky hodin, zvlášť tento týden. Jsou na mě ale hodní. (úsměv)
Karpaty Fest
Kdy: pátek 26. až neděle 28. června.
Více na karpatyfest.cz
Napadlo vás někdy, že na Karpaty Festu přivítáte Lucii?
Kapelu jsem oslovil už loni na jaře před oznámením změny v sestavě. Důvěřoval jsem jí, že to bude dobré a dohodli jsme se. Cena nijak nevybočuje od ostatních headlinerů. Těšíme se na ně. Máme přes třicet kapel a tři pódia. Snažíme se headlinery obměňovat, nechceme z toho mít kolovrátek. Letos máme Škwor a Lucii.
Jste hodně žánrově rozkročení, že?
Ano, ale chce to dělat citlivě a mít vyrovnané oba dny, velké skoky nejsou ideální. Program nabízí i interprety pro mladší, jako Bena Cristovaa nebo Sofiana Medjmedje.
Za rok má Karpaty Fest dvacetiny. Chystáte něco speciálního?
Něco je domluvené, ale už jsme toho měli tolik, že je těžké vymýšlet něco úplně nového. Ze zahraničních kapel nemáme velkolepé plány, zůstaneme u domácí scény.
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Druhým rokem pořádáte i tvrdšího „bratříčka“ festivalu v podobě Karpaty Hard Festu. Jak se této akci, která se konala na začátku června, daří?
Musí narůst. Potřebujeme o pět set až šest set lidí více, aby to dávalo ekonomický smysl. Vybudovali jsme si jméno, ale budeme se posouvat. Žánrově to nechceme mít jen tvrdé, ale plánujeme se rozkročit k melodickému metalu a rocku.