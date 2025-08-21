Ne všechny přihlášené mohli pořadatelé přijmout. „Hlásí se nám vždycky víc studentů. Jednotliví lektoři si podle hudebních nahrávek a toho, co pošlou, vybírají své studenty do skupin,“ přiblížila mluvčí akademie Kateřina Martykánová.
„Každý tento student má pak čtyři hodiny během týdne s tím, že mohou navštívit i výuku svých spolužáků a sledovat, co je učí daný lektor, v čem je opravuje. Mohou se tedy učit i tímto způsobem,“ doplnila.
Poprvé se akademie pod vedením lektora Dalibora Karvaye účastnil houslista Lukáš Milko z Bratislavy.
„Na housle hraji tři a půl roku. Hledal jsem kurzy, abych si mohl zlepšit techniku a všechno. Tak jsem si řekl, zkusím to tady. Chtěl bych být dobrým houslistou,“ řekl 12letý chlapec, který se učí hrát na housle na jedné z bratislavských základních uměleckých škol.
Úroveň studentů hudební akademie je podle Karvaye velmi dobrá. „Mnohé znám, mnozí už u mě studují,“ zmínil houslista. Zároveň ocenil přátelskou atmosféru, která v Kroměříži panovala. „Je to opravdu výborné. Studenti mají možnost se prezentovat, hrát na koncertech, poslouchat jiné lekce. Myslím, že je to pro tyto mladé lidí velmi zajímavé. Jsem rád, že sem přijeli a že tu můžu být i já,“ doplnil Karvay.
Závěrečný koncert
Lektory akademie, která začala 14. srpna a končí právě dnes, byli také pianista Ivo Kahánek, violoncellistka Michaela Fukačová, violista Pavel Nikl, houslista Fedor Rudin nebo operní pěvec Adam Plachetka.
„Je důležité, že sem jezdí studenti, kteří chtějí pracovat, kteří mají ambice a schopnosti něco dělat, zdokonalovat se,“ zdůraznil Plachetka.
Součástí Academy Kroměříž, jak se akademie nyní oficiálně jmenuje, byl i souběžný hudební festival. Nabídl několik koncertů, při nichž se publiku představili také studenti.
„Ti nejúspěšnější vystoupí na závěrečném koncertu ve Sněmovním sále kroměřížského zámku 21. srpna,“ pozvala na dnešní večerní koncert Martykánová.