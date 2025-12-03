Zemřel ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec. Stál u proměny Ploštiny

Autor:
  12:33
Smutnou zprávu oznámilo krajské Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V pondělí nečekaně zemřel ředitel Pavel Hrubec. Během jeho vedení se podařilo zásadně proměnit národní kulturní památník na Ploštině nebo hrad Malenovice.
Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec | foto: Jan SalačMAFRA

Ředitel muzea Pavel Hrubec s nálezem, který má nevyčíslitelnou hodnotu.
10 fotografií

Ve vedoucí funkci krajské příspěvkové organizace strávil čtyřiašedesátiletý Hrubec 11 let. „Přicházíme o člověka, který se naprosto nebývalým způsobem zasloužil o rozkvět instituce, již spravoval,“ sdělila za Muzeum jihovýchodní Moravy mluvčí Silvie Lečíková.

„Po působení na několika vedoucích pozicích to byla právě práce ředitele muzea, která ho podle jeho slov naplňovala nejvíc. Jeho rozhled, dlouholeté zkušenosti, přesný úsudek a vytrvalost spolu se skvělým smyslem pro humor a laskavým srdcem zůstanou nenahraditelné,“ doplnila.

Stručně a bez ideologického návodu. Ploština dává prostor k zamyšlení

Před svým nástupem na ředitelskou pozici v muzeu působil několik let jako vedoucí odboru Kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Poznal jsem Pavla Hrubce jako nesmírně pracovitého člověka, který všemu, co dělal, dával maximum. Vážil jsem si ho ale i pro jeho schopnost vidět v napjatých chvílích věci s nadhledem a humorem. Pro krajské muzeum i pro celý Zlínský kraj odvedl obrovské množství práce,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Proměna Ploštiny

Během Hrubcova působení v ředitelské funkci se podařilo výrazně proměnit okolí památníku na Ploštině, kde vzniklo nové návštěvnické centrum s novou expozicí připomínající tragické události z konce druhé světové války. Betonový ovál, částečně zasazený do svahu, získal zvláštní cenu Stavba roku České republiky. A znatelně také zvýšil zájem návštěvníků.

Opravy hradu v Malenovicích skončily, památka má svou podobu z 18. století

„Prodali jsme přes deset tisíc vstupenek, srovnat to se stavem před proměnou prakticky nelze,“ okomentoval tehdy první sezonu Hrubec.

Za loňský rok se Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přihlásilo do soutěže Gloria Musaealis s projektem obnovy památkového areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích, který byl uskutečněn ve spolupráci s akciovou společností Lázně Luhačovice. Na vítězství dosáhlo v kategorii Muzejní počin roku 2024. Cílem projektu byla záchrana a restaurování cenných historických objektů a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Před sedmi lety se podařilo povést opravy hradu ve Zlíně-Malenovicích, který také patří pod zlínské muzeum. Barevnost fasády se vrátila ke své původní podobě z 18. století, opravily se interiéry a zlepšila statika celé budovy.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v úterý 9. prosince ve 14 hodin ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Břeclavi.

