Od září platí změny ve zlínské hromadné dopravě, jiné jsou názvy i trasy linek

Týká se to Malenovic, Otrokovic nebo čtvrti Mokrá. V případě zlínských Malenovic dojde k rozšíření trasy linky 51. Autobusy pojedou nově ke hřbitovu i k hradu. Přibudou tři zastávky, mimo jiné pod základní školou v Komenského ulici a u hřbitova.

„Starší generace cestujících volala už dlouho po dopravní obslužnosti místa posledního odpočinku občanů,“ zmínil vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Jan Tesař.

Snazší budou také přestupy na páteřní linky na zastávce Malenovice-křižovatka. Od září také přestanou v Přílukách na točnu Za Kapličkou jezdit trolejbusové spoje 11g a kompletně je nahradí autobusy 38, které pak pokračují do centra Zlína.

Nově jejich trasa povede přes nedávno dokončenou okružní křižovatku v průmyslové zóně a tamní zastávku Pekárenská. Lidé tak budou moci snáze přestoupit na zastávky Průmyslová zóna-Cecilka a Příluky-hřiště. Poblíž je navíc i velké odstavné parkoviště.

„Máme snahu vymýšlet pro cestující nové věci a systém fungování MHD ve Zlíně a Otrokovicích stále zdokonalovat. Letos se v zářijovém termínu takových vylepšení sešlo více,“ poznamenal ředitel dopravního podniku Josef Kocháň.

Další novinkou je, že dopolední a víkendový odpolední autobus 33 ze Zlínských Pasek bude jezdit i přes čtvrť Mokrá. Odpoledne ve všední dny pojede jeden spoj přes Mokrou tam a přímo zpět, druhý přímo tam a přes Mokrou zpátky. Na pasecké točně už nebudou čekat, pouze tam zastaví.

Dojde také k tomu, že se autobusová linka 55 v Otrokovicích rozdělí na několik samostatných linek. Spoj 55 pojede od železniční stanice nebo z Kvítkovic přímo na Štěrkoviště. Číslo 56 bude mít stejný start i cíl, ale pojede přes zastávku Senior. Spoj 56h bude zajíždět až ke hřbitovu v Kvítkovicích.

Linka 57 pojede od nádraží přes Štěrkoviště na konečnou v Bělově a stejnou trasou zpět. Linka čísla 93 bude směřovat od Štěrkoviště na konečnou Kvítkovice-náves se zajížďkou k Základní škole Trávníky.

Na konečnou, která měla název Otrokovice-Trelleborg a nově se bude jmenovat Otrokovice-průmyslový areál, budou jezdit spoje linky 70g. Spoje jedoucí přes Teplárnu Otrokovice budou nově označovány písmenem T za číslem linky. „Věříme, že si cestující na nové značení linek MHD v Otrokovicích brzy zvyknou a že pro ně bude srozumitelnější než dosavadní stav,“ vzkázal vedoucí dopravního úseku dopravního podniku Ondřej Vašulka.

V Otrokovicích budou nově i o víkendech jezdit spoje na Baťov.

Zlepší se spojení mezi Vsetínem a Ostravou

Pokud jde o linkové autobusy, mezi Vsetínem a Seninkou bude v neděli odpoledne zaveden nový pár spojů, každý v jednom směru. Na trase Zlín – Vsetín – Nový Jičín – Ostrava vyjedou hned čtyři nové nedělní spoje. V 15 hodin z Nového Jičína do Vsetína, v 17.30 ze Vsetína do Ostravy, ve 20 hodin z Ostravy do Vsetína a ve 22.20 ze Vsetína do Nového Jičína. Poslední spoj naváže na autobus ze Zlína.

Mezi změnami je i to, že spoj z Uherského Hradiště do Otrokovic bude končit až na Baťově. Odtud také pojede zpět. „Jsou to drobné změny, ale jsou důležité pro naše školáky,“ přiblížil Martin Štětkář, jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje). „Vzniknou nové spoje na Nový Jičín a Ostravu, což uvítají vysokoškoláci. Na Baťově jsou zase střední školy, studenti nebudou muset přestupovat na trolejbusy.“

Novinkou také je, že autobus ze Slavičína do Bojkovic nepojede přes Divnici. I v oblasti Strání, Nivnice a Dolního i Horního Němčí dojde ke změnám v trase některých spojů. Na lince z Valašských Klobouk do Lačnova vznikne zastávka Lačnov-Kozinec a zastávka Lačnov-točna získá nový název Lačnov-Horňansko.

Na některých linkách ještě dojde k časovým posunům nebo ke sloučení jízdních řádů v běžných a prázdninových pracovních dnech.