Zlínský kraj plánuje zdražení jízdného v autobusech, dvakrát za sebou

Zlínský kraj zvažuje zvýšení cen v autobusové dopravě. Má přijít příští rok ve dvou vlnách. Dnes lidé zaplatí za jízdu autobusem ze Zlína do Uherského Hradiště 37 korun, od ledna by už to mohlo být 43 korun. A od druhé poloviny příštího roku dokonce 51 korun, možná i více.