Omezovat spoje je krajní řešení. Máme záložní řidiče, slíbili dopravci

Většinou mají zpracované krizové plány a k dispozici také záložní šoféry – jak externí, tak vlastní, ale z jiných pracovišť. Ve Zlíně má dopravní podnik schválený krizový plán a už zhruba rok ho využívá.

„Pokud onemocní vyšší počet řidičů, budeme to muset řešit. Jednou z možností je, že omezíme dopravu podle počtu lidí, které budeme mít k dispozici. Bude třeba zajistit, aby se děti dostaly do školy a zaměstnanci do práce,“ předestřel ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

Přejít by se tak mohlo v případě nutnosti například na letní nebo víkendové jízdní řády.

Dopravní podnik má téměř 180 šoférů, extrémní nemocnost ho zatím nedrtí. Pro případ potřeby jsou nasmlouvaní řidiči na základě vedlejšího pracovního poměru a patřičných smluv. Je jich celkem 46, z toho 25 zaměstnanců z jiných pracovišť – hlavně dispečeři a méně pak ostatní dělníci. Zbytek jsou externí řidiči.

„Jsou povolaní v krizových situacích, když je to potřeba,“ upozornil Kocháň. Pravidelněji jezdí kolem 35 externích šoférů. Na nemocenské a v karanténě je aktuálně 25 kmenových řidičů zlínského dopravního podniku.

Obecně se dá říci, že dopravci využívají všech vlastních lidí, kteří mají řidičské oprávnění k řízení autobusů. „Kdo má řidičák a může jezdit, toho využijeme,“ hlásil Ivan Kallus, zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště, které ve městě provozuje i městskou hromadnou dopravu.

„Máme také nasmlouvané externisty a penzisty, celkově jde o zhruba 15 řidičů v záloze, které využíváme, když je potřeba. Zatím se nám vždy podařilo ztráty nemocných vykrýt, což se ale může změnit ze dne na den. Prognózy jsou katastrofické,“ obává se Kallus.

Arriva už musí do záloh kvůli koronaviru sahat, aby zvládla špatnou situaci, jež se může ještě zhoršovat. „Mobilizovali jsme všechny naše zálohy. Už nyní se potýkáme s vysokým počtem nemocných a karantén, jsme proto v pravidelném kontaktu s objednavateli dopravy a informujeme je o situaci,“ zmínil mluvčí Arrivy Jan Holub.

V záloze mají mix řidičů. Od vlastních pracovníků z kanceláří či servisu po brigádníky a externisty. „Kvůli nepříznivé situaci posledních týdnů je využíváme podle potřeby už nyní,“ potvrdil Holub. V Arrivě je aktuálně nemocných kolem 10 procent řidičů.

Loni v létě některé spoje nevyjely

Zlínský kraj, který objednává linkovou autobusovou dopravu, zatím nemusel řešit situaci, že by dopravci neměli dost řidičů. Pouze loni v létě jeden z nich dočasně vynechal některé spoje a dostal za to pokutu.

„My jdeme do rizika tržeb, které nám přicházejí, oni jdou do rizika v tom, že nemusejí mít dost řidičů. Aktuální situace by ale měla být docela v pořádku, nemám informaci, že by některé spoje nevyjely,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Věřím, že ani omikron nezpůsobí nic vážného,“ přeje si.

Dopravce Z-Group bus provozuje městskou hromadnou dopravu ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, vysoká nemocnost řidičů ho zatím tolik netrápí. Pokud by přišla, řešil by ji krizový plán, podle něhož by firma začala jednat s městy o omezení jízdních řádů. K dispozici má ale také vlastní zálohy, ovšem také jen do určitého množství.

„Pokud by nám najednou vypadlo 10 až 20 řidičů, tak tolik jich nenahradíme zálohami z kanceláří. Samozřejmě je povoláme, ale jejich počet je omezený. Větší výpadek řidičů by nahradit nedokázali,“ konstatoval mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný. „Můžeme také trochu zvýšit přesčasovou práci u zdravých řidičů, ale i zde je omezení v podobě nutných denních a týdenních režimů a nezbytných odpočinků,“ nastínil.

V Kroměříži provozují hromadnou dopravu tamní technické služby, které si už dělají zálohy na více důležitých profesí, které zajišťují, mezi nimi jsou i řidiči.

„Máme nasmlouvané řidiče na dohodu a jsme schopni do autobusů přesunout naše lidi z jiných provozů, například z autoopravárenství. Zatím ale situaci zvládáme s kmenovými řidiči, aniž bychom museli vynechávat spoje,“ dodal ředitel kroměřížských technických služeb Marian Vítek.