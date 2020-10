Hrobař od kapely Premier vedl hitparády, teď podle něj vznikla kniha

Když kapela Premier v roce 1993 vydala píseň Hrobař, bylo Jaroslavu Irovskému teprve osm let. I on ale brzo poznal, jaké kouzlo má song, který později do světa prorazil díky televizní hitparádě Eso a stal se jedním z největších domácích hitů 90. let. Nyní je Irovský textařem kapely a na základě někdejšího hitu napsal knihu.