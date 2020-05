„Vidlák ze Slavičína“ Hřib navštívil rodiště. Od starosty dostal vidle

Hřib v neděli své rodiště navštívil a od představitelů města na jižním Valašsku převzal mimo jiné vidle, nádobu se sušenými hřiby či recesistické připínací placky.



„Jsem rád, jak celou situaci ve Slavičíně vzali, a že ji pan starosta využil k tomu, aby připomněl celou řadu zdejších slavných rodáků,“ pronesl Hřib při akci, která se konala v uvolněné atmosféře. Pražského primátora na radnici vítali slivovicí, ukázali mu nově otevřenou kavárnu kavárnu Fér Kaffé Veronica, která zaměstnává osoby znevýhodněné na pracovním trhu nebo nedávno opravený Zámek Wichterle.

Starosta Slavičína Tomáš Chmela (z hnutí Probudíme Slavičín s podporou STAN) přiznal, že k uspořádání návštěvy jej motivoval nelichotivý výrok Udženiji. Město se proti němu ohradilo a napsalo zastupitelce otevřený dopis. Místní občané však podle Chmely slova o vidlácích vnímají s nadhledem. A ve Slavičíně je dokonce využili jako marketingovou značku, když začali vyrábět trička, placky a nálepky s logem a nápisem Vidlák ze Slavičína.

„Už v prvních dnech je o ně obrovský zájem, nestíháme je vyrábět,“ usmíval se starosta.

„Celou tu situaci vnímám jako obrovskou příležitost, aby bylo o Slavičínu slyšet. Pochází odsud spousta šikovných lidí, kteří jsou známí po celém světě. A věřím, že i ti, kteří už Slavičín opustili, jsou na své město hrdí,“ dodal Chmela.

Udženija se hájí, že pouze reagovala na arogantní chování Hřiba. Za svá slova na adresu Slavičína se posléze omluvila a přislíbila, že do města za 14 dní přijede. „Mohla by to být příležitost, abych se podívala za panem starostou, na jejich město a ještě jednou se jim omluvila. Nebylo to nic proti nim, bylo to o nevychovaném panu primátorovi,“ zmínila.

Primátor říká, že slova jeho kolegyně se nijak nevymykají z jejího komunikačního stylu na zastupitelstvu. Osobně se jej prý nedotýkají, ale vnímání lidí z moravského venkova jako „vidláků“ se mu nelíbí. „To je strašně škodlivý pohled, který rozděluje společnost. Rozdíl mezi lidmi z venkova se postupně maže. Dnes se ukazuje, že je skoro jedno, zda žijete ve velkém městě nebo ne. Tyto příkopy bychom měli zahrnovat, ne je vytvářet,“ zmínil Hřib.



Se slavičínskými rodáky se podle něj při různých příležitostech potkává i v Praze, jako příklad uvedl Lenku Šmerdovou, jedinou generálku v řadách české armády. „Člověk, který se na magistrátu města Prahy stará o rozvoj digitalizace shodou okolností také pochází ze Slavičína,“ připomněl Hřib, který na Valašsko jezdívá za rodiči. „Žije tady velká část rodiny, rád sem jezdím, byť ne tak často jako dřív,“ dodal.