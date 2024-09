Napajedelský Hřebčín může být kulturní památkou. Majitelé mají připomínky

„Proti rozhodnutí o prohlášení areálu hřebčína v Napajedlích za kulturní památku podali oba právní zástupci účastníků řízení rozklad s tím, že právní zástupce většinového vlastníka hřebčína, společnosti Sygnum, podaný rozklad doplní do třiceti dnů,“ sdělila Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Až majitelé rozklad doplní, rozkladová komise resortu vytvoří návrh a následně rozhodne ministr kultury, který původní rozhodnutí potvrdí, zruší, nebo ho může změnit.

Zástupci společnosti Sygnum situaci dlouhodobě nekomentují. Přes svého mediálního zástupce opět jen vzkázali, že se k rozhodnutí ministerstva nebudou vyjadřovat do chvíle, než důkladně prostudují jeho závěry.

Rozklad podal i menšinový vlastník Libor Hlačík přes svého právního zástupce Aleše Martínka, jehož iniciativa návrh na vyhlášení areálu hřebčína za kulturní památku podávala loni v dubnu.

„Rozhodnutí není kompletní. Za kulturní památku by měl být vyhlášen celý areál. Jde o jeho celistvost a to, jak se za 150 let zachoval,“ míní Martínek.

Vadí mu, že ministerstvo vyhlásilo za památku jen budovy, nikoliv pastviny a zbývající části areálu. Přitom se neobává, že by v případném druhém kole rozhodování, pokud by ministr první verdikt zrušil, nebyly alespoň budovy opět vyhlášeny jako památka.

Martínek je také iniciátorem petice za záchranu hřebčína, kterou podepsalo přes šedesát tisíc lidí. Předložil ji už poslancům i senátorům.

Napajedla stojí o návrat chovu koní

O návrat chovu koní do Napajedel stojí i starosta Robert Podlas. „Myslel jsem si, že vlastníci rozklad podají, je to možná jejich jediná příležitost reagovat. Nedokážu ale odhadnout, co to může přinést,“ řekl Podlas.

Majitelé loni skončili s nejstarším tuzemským chovem anglického plnokrevníka z ekonomických důvodů. Chtěli by areál využívat jiným způsobem.

Kdyby byl vyhlášen národní kulturní památkou, každou jeho zásadnější změnu by musel schvalovat odbor kultury a památkové péče otrokovické radnice. Měl by si vyžádat i doporučující stanovisko Národního památkového ústavu v Kroměříži. Proto jejich opravy bývají komplikovanější a nákladnější. Nutné by bylo i závazné stanovisko krajského úřadu.