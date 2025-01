Návrat plnokrevníka do Napajedel? Chov koní chce obnovit německý podnikatel

16:00

Investuje do nemovitostí, podporuje sport a vlastní asi šedesát koní včetně jednadvaceti klisen a dvou hřebců anglického plnokrevníka. Teď by chtěl německý podnikatel Marian Ziburske koupit hřebčín v Napajedlích, kde do loňska fungoval nejstarší a nejuznávanější tuzemský chov tohoto plemene.