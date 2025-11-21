Rodiče, kteří přišli o miminko, mohou tiše vzpomínat na novém pietním místě

Autor:
  9:29
V centrální části Lesního hřbitova ve Zlíně vzniklo vůbec první pietní místo ve Zlínském kraji určené pro rodiče po ztrátě miminka. Za jeho vznikem stojí nezisková organizace Dítě v srdci, která jej vybudovala ve spolupráci s kaplany a pracovníky gynekologicko-porodnického oddělení zlínské Baťovy nemocnice.
Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve Zlíně. (říjen 2025)

Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve Zlíně. (říjen 2025) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...
Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...
Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...
Pietní místo pro předčasně zemřelá miminka vzniklo na Lesním hřbitově ve Zlíně....
6 fotografií

Pietní místo je určeno rodičům, sourozencům, prarodičům a blízkým, kteří přišli o své dítě.

„Chtěli jsme vytvořit klidný prostor, kam mohou přicházet vzpomínat, rozloučit se nebo jen v tichu pobýt. Pro mnoho rodičů je to možnost, kterou dříve neměli, a věříme, že jim toto místo pomůže alespoň trochu najít vnitřní klid,“ uvedla ředitelka organizace Dítě v srdci Štěpánka Pokorníková.

Zadní část náhrobku tvoří pískovcová deska s rubínovým srdcem odlitým ze skla. Autorem této podoby pietního místa je zlínský akademický malíř Miroslav Boroš.

První pietní místo pro rodiče po ztrátě miminka vzniká na Lesním hřbitově

Celkové náklady na zhotovení se pohybovaly kolem 150 tisíc korun, 100 tisíc činil příspěvek Zlínského kraje.

„Ztráta dítěte je mimořádně těžká zkušenost a žádná slova ji neumí zlehčit. Je proto velmi důležité, že i ve Zlínském kraji vznikl prostor, který dává pozůstalým možnost se zastavit a v důstojném prostředí vzpomenout,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální věci a neziskový sektor Eliška Olšáková.

Nezisková organizace Dítě v srdci poskytuje od roku 2014 odbornou péči rodinám zasaženým ztrátou dítěte v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo po něm. V České republice pro ně vybudovala již čtyři pietní místa, a to v Třeboni, Českých Budějovicích, Králíkách a Olomouci. Vytváří například také takzvané memoryboxy, které pomáhají rodičům uchovat vzpomínky na jejich miminko.

Rodiče, kteří přišli o miminko, mohou tiše vzpomínat na novém pietním místě

