Hrady a zámky lákají na opravené prostory i kulturu, zdražování se vyhnuly

Když se návštěvníci vydají na prohlídku hradu Buchlova, změny si všimnou na první pohled. Po dvou letech oprav na něm září nová střecha ze 60 tisíc kusů štípaného šindele.

„Modřínové dřevo na šindel pochází z Valašska, východních Čech a ze Slovenska,“ přiblížila Dagmar Šnajdarová, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Kroměříži, který buchlovský hrad spravuje. „Šindel se vyráběl ručně na všechny hospodářské objekty hradu, včetně věže Andělky a přístavku,“ dodala.

Právě nově zrekonstruované části památek budou největší novinkou letošní turistické sezony v regionu. Po letech, kdy jim komplikoval fungování covid a zdražení energií, teď provozovatelé doufají v klidnější a návštěvnicky vydařený rok.

Zároveň by potřebovali dohnat propad návštěvnosti z posledních let. Po loňském zdražování proto vesměs ceny vstupného nezvyšovali.

„Naopak jsme snížili cenu za vstupenky pro děti od 6 do 17 let, budou nově stát 30 procent základního vstupného,“ informovala Šnajdarová. „Je to proto, že se snažíme na památky přivést mladé lidi.“

K dobré sezoně má přispět i množství kulturních akcí a nové výstavy či exponáty. Na prohlídkové trase na Buchlově uvidí lidé zrestaurovaný globus hvězdné oblohy vyhotovený v roce 1640 v Amsterodamu. Odborníci mohli tento exponát při obnovování podrobně prozkoumat.

„Konstrukce byla vytvořena zkašírováním několika papírových vrstev. Jednu tvoří třeba listy starého tisku se zeměpisnou tematikou, jeho titul už se bohužel nepodařilo identifikovat,“ popsala Šnajdarová.

Na zámku v nedalekých Buchlovicích zase vítá turisty nová hlavní zámecká brána se zářícím zlaceným listovím. Opravené jsou i zřícené cihelné ohradní zdi v parku.

Zámek ve Vizovicích ukazuje obnovená cihlová kamna či čerstvě zrestaurované obrazy. Na konci května tam v rámci mimořádné akce představí všechny předměty, které díky donátorům mohli za posledních dvanáct let zrestaurovat.

Oslavy výročí zápisu na seznam UNESCO

Ve slavnostním duchu se představí kroměřížské památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou totiž na něm figurují už 25 let.

Květná zahrada výročí uctí slavnostním otevřením obnovené Kolonády a komentovanými prohlídkami v pátek 26. května. Mimo to zde budou fungovat tři prohlídkové okruhy a tradiční kulturní akce. „Od konce května bude v Palmovém skleníku k vidění panelová výstava Zahrady a zahradníci Harrachů,“ sdělila mluvčí NPÚ.

Řadu novinek chystá i Arcibiskupský zámek, kde si připomínají 175 let od konání říšského sněmu a 350 let od pořízení unikátní obrazové sbírky. „Lidé se mohou těšit na zrekonstruovaný Sněmovní sál, který bude opět k vidění v celé své kráse. A otevřena bude nově zrekonstruovaná zámecká obrazárna,“ přiblížil ředitel správy zámku Jiří Uhlíř.

Sněmovní sál v kroměřížském arcibiskupském zámku znovu září, má i lesklé stěny (26. 3. 2023):

Zámek zahájil sezonu akcí Jaro na zámku, která potrvá do 1. května a nabídne výstavu lilií v letním arcibiskupském bytě. Kulturní program přinese několik koncertů vážné hudby včetně vystoupení vídeňských filharmoniků. Novinkou je společná vstupenka na zámek a do Květné zahrady s názvem Via UNESCO Kroměříž. Je určena především lidem, kteří plánují ve městě strávit delší čas.

„Chceme návštěvníkům nabídnout trasy, které jsou volně přístupné bez časového omezení,“ řekl Uhlíř. Novinkou bude i návštěvnický okruh Podzámeckou zahradou s audioprůvodcem.

Druhou dubnovou sobotu zahájil sezonu zámek v Holešově, který nabízí speciální prohlídkový okruh Po stopách Wrbnů. Prezentuje bydlení hraběcí rodiny v 19. století a letos do něj přibylo několik novinek.

„Patří mezi ně historické hodiny, které nechalo muzeum loni na podzim zrestaurovat. V prvním patře zámku bude usazen také haptický model barokní stavby pro nevidomé,“ informovala Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.

„Letos poprvé bude prohlídkový okruh zámkem spojený s výstavními prostory holešovského muzea a galerie,“ doplnila s tím, že návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu o zámeckých nástropních malbách. Zlepšili i zázemí pro cyklisty.

Komentované prohlídky či výstavy přichystali na letošek v malenovickém hradě ve Zlíně. Novinkou je výstava Nůž – minulost a přítomnost jednoho předmětu, která bude k vidění v hájence.

Chropyně se nově stará o zámek

Do první kompletní sezony pod správou města vstupuje zámek v Chropyni. Objekt, který patří Arcibiskupství olomouckému, do loňska provozovalo Muzeum Kroměřížska. Nově se o něj stará radnice.

„S arcibiskupstvím jsme čerstvě jednali o prodloužení nájemní smlouvy. Máme v plánu pokračovat v provozu za podobných podmínek jako dřív,“ poznamenal Stanislav Kalinec, který má provoz památky na starosti.

Návštěvníkům se otevře během dubna. Lidé si prohlédnou Rytířský a Ječmínkův sál nebo výstavu věnovanou rybníkářství. „Prostory ve spodním patře chceme věnovat různým výstavám, které se tu budou obměňovat,“ naznačil Kalinec.

Zahájení návštěvnické sezony už za sebou mají na zřícenině hradu Lukov. Letos si připomínají čtyřicáté výročí od startu systematické obnovy. „Celý rok bude věnován aktivitám připomínajícím kulaté jubileum,“ uvedl Jiří Holík, šéf hradního spolku, který se stará o záchranu památky. Už nyní se turisté mohou podívat na výstavu věnovanou 40 letům archeologických výzkumů na hradě. Na ni navážou další aktivity a vše završí 17. a 18. září rozšířený program Dne hradu.

Řadu akcí letos chystá také například rymické Muzeum v přírodě, které se od loňska pyšní opraveným hospodářským dvorem. Zájemcům nabízejí dvě prohlídkové trasy. Navštívit je možné chaloupky na Hejnici včetně větrného mlýna či domečky na návsi i se starobylou tvrzí.