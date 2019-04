Hrady a zámky chtějí přilákat nové návštěvníky virtuálními prohlídkami

„Je to virtuální prohlídka jednotlivých památek. Neukazuje vše, ve skutečnosti jsou objekty ještě mnohem krásnější,“ uvedl ředitel kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Petr Šubík.

Pilotní projekt NPÚ mapuje památky ve státní správě z Moravy a Slezska. Postupně se bude rozšiřovat. Zatím je zpracováno šestnáct objektů, ze Zlínského kraje však nechybí žádný.

Na webu pamatky3d.cz je možné si prohlédnout hrad Buchlov i zámky v Kroměříži, Buchlovicích a Vizovicích.

Výhoda, která ze spojení historických památek s moderní technologií vyplývá, je dostupnost záběrů kdekoliv ve světě. Přilákat tak má nejen tuzemské, ale i zahraniční návštěvníky. Kromě šlechtických či církevních sídel nabízí také interiér brněnské vily Stiassni nebo technické unikáty Dolu Michal v Ostravě.

Vstupné na státních památkách ve Zlínském kraji bude letos mírně dražší, nanejvýš však o 20 korun. Namátkou vstupné do Květné zahrady v Kroměříži vyjde na 90 korun.

Prohlídkový okruh nazvaný Procházka starým hradem na Buchlově bude stát 150 a okruh Zámecké interiéry v Buchlovicích 170 korun.

Vstupné do Arcibiskupského zámku v Kroměříži zůstává stejné jako loni. Reprezentační sály tak návštěvníci uvidí za 170 korun, vstup do obrazárny, v níž nechybí ani nejslavnější z děl – Apollon a Marsyas od Tiziana – je za 90 korun.

Letošní sezonu bude provázet stavební ruch, návštěvníci ale výraznější omezení nepocítí. Už nyní se pracuje v prostorách zámku v Buchlovicích na obnově historických štol. Je to rozsáhlý systém kanalizačních a větracích chodeb, které vedou pod parkem i zámkem samotným. V polovině roku by práce měly skončit.

Za plného provozu se uskuteční také opravy v kroměřížském Arcibiskupském zámku a Podzámecké zahradě. V některých dnech může být pohyb po parku omezený, ale jen krátkodobě.

Vizovický zámek zase potřebuje opravu střechy a komínů. Ani tady se s omezením prohlídek nepočítá. Naopak se turisté mohou těšit na rozšíření reprezentativní prohlídkové trasy o další komnatu.

Novinku bude mít i hrad Buchlov, kam se v červnu vrátí zrestaurovaný obraz Leopolda Otislava z Kopenic. „Pro svou neobyčejnou fyzickou sílu byl nazýván moravským Herkulem a byl to první manžel Marie Terezie z Petřvaldu,“ popsal kastelán Rostislav Jošek.

I další památky na území kraje vstupují do nastávající sezony obměněné. Například zámek v areálu zlínské zoologické zahrady rozšíří návštěvnickou trasu o celé podlaží. Lidé tak uvidí pracovnu hraběte Josefa Karla Seilerna, jenž na začátku 20. století založil v zámeckém parku soukromou zoologickou zahradu. Na ni po druhé světové válce navázala Zoo Zlín.

Tematické akce se osvědčily

S velkými akcemi památky nečekají až na plnou sezonu, naplánované jsou už na jaro. Arcibiskupský zámek se již za dva týdny zapojí do veletrhu Poutních dnů. Díky tomu budou mít lidé od 12. do 14. dubna unikátní možnost vidět zrestaurované rukopisy pocházející z 15. a 16. století, které patří do sbírek Arcibiskupství olomouckého.

Výběr akcí na památkách ve Zlínském kraji Hrad Buchlov Večer s mumií 18. 5.

Buchlovské kování 13.–14. 7.

Noční prohlídky s Černou paní 25.–27. 7.

Co vonělo z hradní kuchyně 14. 9. Zámek Buchlovice Kosecké písně 26. 5.

Víkend otevřených zahrad 8.–9. 6.

Divadlo Matýsek pro děti 11.–16. 6.

Růže na zámku 5.–8. 7.

Česnekové slavnosti 27. 7. Zámek Vizovice Dětské prohlídky 2. 6.

Piknikový a herní den v zámecké zahradě 21. 7.

Noční prohlídky 20.–21. 9. Zámek a zahrady Kroměříž Víkend otevřených zahrad 8.–9. 6.

Za chrám, město a vlast 13.6.– 29.9.

Hortus Magicus 9.–11. 8.

Mezinárodní přehlídka historických zápřeží 27.–29. 9.

„Vystavíme modlitební knihu dominikána Bertholda z Freiburku a Graduál Jana Táborského pocházející z kostela svatého Haštala na Starém Městě pražském,“ prozradila mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

A ještě před koncem dubna začne výstava Arcivévoda Rudolf Jan: arcibiskup, hudebník a sběratel. Právě tematicky zaměřené akce se v kombinaci s tradičními prohlídkami, které jsou možné po celou sezonu, správcům památek v kraji osvědčily nejvíce. Kromě toho dobře zafungovala také větší orientace na rodiny s dětmi. Výsledkem byla rekordní návštěvnost hned v několika sezonách po sobě a stejný trend chtějí památkáři udržet i letos.

První velkou akcí na hradě Buchlově a buchlovickém zámku budou Velikonoce. Hrad 21. a 22. dubna nabídne řemeslný jarmark, ukázky různých technik zdobení kraslic, stloukání másla a dětskou dílnu. Mimo to mohou návštěvníci koštovat víno a poslouchat cimbálovou muziku. Buchlovický zámek zase připraví na prodloužený velikonoční víkend výstavu tulipánů.

„Tradičně je to jedna z nejvíce navštěvovaných výstav, které se na zámku v průběhu roku konají,“ připomněla Šnajdarová.