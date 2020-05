Zlín zvelebí okolí hradu Malenovice, vzniknou u něj pěšiny nebo altán

„V okolí hradu bude vybudovaný systém přírodních pěšin, rozptýlená zeleň, na doplnění výhledový altánek, několik odpočinkových míst s lavičkami či odpadkové koše,“ uvedl náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Jednou ze stěžejních věcí projektu má být úprava prostoru před hradem, kde se konávají jednorázové akce, například jarmarky.

„Terén nebudeme dláždit. Chtěli bychom tam mít takzvaný štěrkotrávník, kterým prorůstá tráva, ale nechodí se po blátě, nýbrž po jemných valounech. Unese to zatížení, které tam předpokládáme,“ doplnil Landsfeld.

Malenovický hrad navštěvuje každým rokem více turistů a stává se stále atraktivnějším místem na mapě zdejších návštěvních míst.

Pozemky v jeho okolí vlastní kromě města také Zlínský kraj, jenž je i majitelem hradu, dále stát a Lesy ČR. Zlínský magistrát zhruba čtyři roky připravoval potřebné směny pozemků, než uzavřel dohody. Teď může řešit projekt. Počítá v něm i se zdejším ovocným sadem, který bude rozšířený o nové odrůdy peckovin a jádrovin.

„Okolí takzvané hájenky (poblíž hradu – pozn. red.) bude rozšířeno i o edukativní prostor bylinných, trvalkových či zeleninových záhonů. Tato koncepce je v souladu s vnitřní náplní hradu,“ zmínil Landsfeld.

Podle něho není v okolí hradu místo pro nová parkovací stání, návštěvníci tak budou muset nechávat svá auta na nedalekých parkovištích. Město chce mít letos hotovou přípravu, následovat budou projekční práce a soutěž na zhotovitele. Práce by mohly začít v roce 2022.

Náklady mají činit několik milionů korun a radnice předpokládá, že uhradí to, co bude na jejím pozemku. Kraj by měl financovat části na svých plochách.