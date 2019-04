Na Lukově zachraňují cestu do hradu, opravují pilíře mostu

17:32 , aktualizováno 17:32

Do důležité opravy hlavní přístupové cesty do horního hradu se pustili v Lukově na Zlínsku. Most přes hradní příkop využívají návštěvníci k průchodu do nejatraktivnější části zříceniny se zbytky opevnění, expozicemi i vyhlídkami. Pilíře, které most nesou, jsou však ve velmi špatném stavu.