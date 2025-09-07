V posledních prázdninových týdnech došlo ve Zlínském kraji hned k několika otravám. Ne vždy však za nimi stojí jedovaté druhy hub.
„Nejenom jedovaté, ale také staré a zapařené houby jsou nebezpečné a mohou způsobit otravu,“ varuje zlínský mykolog Petr Švehlák.
S dalšími milovníky hub Švehlák založil spolek Zlínské podhoubí. Pořádají přednášky i komentované vycházky do lesů. Dokonce pracují na scénáři naučného seriálu, který by měl ukázat, proč jsou houby užitečné, jaké sbírat a nesbírat a také představit, co je možné najít ve zlínských lesích.
Co ovšem rozhodně nedoporučuju v parcích sbírat, tak jsou žampiony neboli pečárky polní. Pečárka zápašná totiž vypadá velmi podobně, ale může vyvolat vážné žaludeční problémy.