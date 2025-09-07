Aplikace určují špatně. Čechratice klame tělem, na sírovci si pochutnáte, říká mykolog

Premium

Fotogalerie 13

Zlínský mykolog Pavel Švehlák | foto: Eliška Königová

Autor:
  15:00
S končícím létem stále více lidí míří do lesů sbírat houby. Zvláště po vydatnějších a delších deštích. Vlhko totiž houbám svědčí. Stinnou stránkou tohoto fenoménu je fakt, že urgentní příjmy nemocnic hlásí nárůst případů otrav houbami. Zlínský mykolog Petr Švehlák v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné radí, jak se nepříjemné zkušenosti vyhnout.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V posledních prázdninových týdnech došlo ve Zlínském kraji hned k několika otravám. Ne vždy však za nimi stojí jedovaté druhy hub.

„Nejenom jedovaté, ale také staré a zapařené houby jsou nebezpečné a mohou způsobit otravu,“ varuje zlínský mykolog Petr Švehlák.

S dalšími milovníky hub Švehlák založil spolek Zlínské podhoubí. Pořádají přednášky i komentované vycházky do lesů. Dokonce pracují na scénáři naučného seriálu, který by měl ukázat, proč jsou houby užitečné, jaké sbírat a nesbírat a také představit, co je možné najít ve zlínských lesích.

Co ovšem rozhodně nedoporučuju v parcích sbírat, tak jsou žampiony neboli pečárky polní. Pečárka zápašná totiž vypadá velmi podobně, ale může vyvolat vážné žaludeční problémy.

Petr Švehlákmykolog

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

První krok pro revitalizaci zlínské Riviéry. Soud zamítl žalobu, hrozí ale další

Dlouhá léta už je zavřené a zpustlé a jeho podoba se nijak nemění. I tak je kolem areálu bývalého oblíbeného koupaliště Riviéra ve zlínské části Malenovice živo. Podnikatelka Radmila Pospíšilová,...

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů

Když deset minut před koncem střídal, vyprodaný stadion na Letné mu aplaudoval vestoje. Pak fanoušci vyvolávali jeho jméno. Albion, křičela jedna tribuna. Rrahmani, odpověděla druhá. Kosovský útočník...

Aplikace určují špatně. Čechratice klame tělem, na sírovci si pochutnáte, říká mykolog

Premium

S končícím létem stále více lidí míří do lesů sbírat houby. Zvláště po vydatnějších a delších deštích. Vlhko totiž houbám svědčí. Stinnou stránkou tohoto fenoménu je fakt, že urgentní příjmy nemocnic...

7. září 2025

Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana...

6. září 2025  9:49

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:46

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to...

5. září 2025  14:28

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

Krajští záchranáři vyjížděli ve čtvrtek odpoledne na Svatý Hostýn na Kroměřížsku k partě chlapců. Ti na vycházce snědli několik kuliček rulíku zlomocného. Rostlina s téměř černými bobulemi patří k...

5. září 2025  10:25

Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během...

5. září 2025  9:14

Za děsivé nezhojené rány se řada lidí stydí a tají je. Ale i takové lze léčit, říká sestra

Premium

Rány, které se špatně hojí a mezi které patří například proleženiny, pooperační komplikace v operační ráně, bércové vředy, vzácné onemocnění kůže a svalů nebo třeba syndrom diabetické nohy, potřebují...

4. září 2025

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Zemědělci zažívají skvělý rok, mají nejlepší výnosy za posledních deset let

Výnosy ze sklizně mají farmáři ve Zlínském kraji nejlepší minimálně za posledních deset let. Loni měli v průměru výnosy z obilí 5,8 tuny na hektar, letos 7,2 tuny. Například v Agrodružstvu Postoupky...

4. září 2025  9:09

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Nově nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci tam...

3. září 2025  15:02

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Narodila se o pár týdnů dříve, první noc strávila na intenzivním oddělení a s kojením měla potíže. Kvůli tomu nepřibírala na váze tak, jak by měla. I přes snahu maminky a sester holčička...

3. září 2025  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.