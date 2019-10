Houbaři mají košíky plné během chvíle, dobrá sezona může trvat celý říjen

Když před několika dny sháněli ve Vsetíně exponáty pro výstavu živých hub, nedalo jim to moc práce. Do zámku, kde jsou k vidění až do neděle, nanosili pořadatelé přes 120 druhů hub.

„Přitom jsme výstavu kvůli obavám ze sucha posunuli až na začátek října, ale ani to nebylo třeba,“ poznamenal kurátor Jan Husák z Muzea regionu Valašsko.

Se svými kolegy sbíral houby v okolí Vsetína a vyjma tradičních podzimních druhů se jim podařilo přinést i několik výjimečných úlovků.

„Vůbec poprvé vystavujeme velmi vzácného slizáka růžového. Vizuálně nejkrásnější jsou plodnice kotrčů,“ přiblížil Husák.

„Roste opravdu všechno. Pravé hřiby, kováři, holubinky, muchomůrky růžovky, ohromné množství bedel. Uděláte si procházku kousek od domu a košík máte během chvíle plný,“ popsal Cyril Gaja, který houbaří v okolí Štípy.

Podle něj lze narazit také na speciality, které v předchozích letech nebyly tolik k vidění. „Podařilo se mi třeba v trošku horším terénu najít vejce hadovky. Jsou to mladé plodnice hadovky smrduté, které jsou skryté v zemi a platí za velkou pochoutku,“ líčil Gaja.

Podle zkušeného mykologa Jiřího Polčáka může sezona trvat až do konce října. Záležet bude na počasí, houbám neprospívají nízké teploty ani silný vítr.

„Zatím je ale letošní podzim obrovsky druhově rozmanitý a jsou k vidění i teplomilnější druhy,“ zmínil Polčák.

Zároveň ovšem varuje, že roste také víc jedovatých druhů než obvykle. „V mykologické poradně se nám nejčastěji objevují pečárky zápašné, muchomůrky tygrované, ale i zelené,“ poukázal s tím, že už viděl mnohé houbaře způsobit si zdravotní potíže i jedlými druhy.

Nejčastějšími chybami je špatné skladování v sáčcích či krabičkách nebo smíchání jedlých a jedovatých druhů.

„Bohužel chování lidí v lesích je alarmující. Vzdělanost ohledně hub je bohužel minimální a lidé mají často potřebu sebrat úplně všechno, co vidí,“ povzdychl si Polčák.

To se týká i vzácných a zákonem chráněných hub, které si pravověrní houbaři jen fotografují. V Beskydech takto letos nalezli vzácný hřib zavalitý. Na Zlínsku se objevily například hřib královský a bronzový.

„Lidé však tyto houby nemilosrdně likvidují. Sám jim vždy zdůrazňuji, že nejsou vhodné pro přípravu jídla, ať si uchrání žaludky i peněženky. Za jejich sběr totiž hrozí pokuta,“ dodal Polčák.