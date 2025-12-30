Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

Petr Skácel
Milan Libiger
,
  8:56
Otrokovická radnice má zájem o koupi Společenského domu. Budova z baťovské éry, která je dominantou místní části Baťov, je dlouhodobě ve špatném stavu a ani její vlastník se nebrání prodeji. Obě strany se liší v představě o kupní ceně. Jednání stále pokračují.
Zastupitelé města v prosinci odsouhlasili, že město má záměr Společenský dům koupit. „Za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsme nikdy nebyli tak blízko možnosti objekt získat,“ řekla otrokovická starostka Hana Večerková.

„Společenský dům je jedinou kulturní památkou ve městě a jednou z nejdůležitějších staveb spojenou s historií Otrokovic,“ zdůraznila Večerková. „Máme zájem, aby plnil svou funkci, byl centrem Baťova a sloužil široké veřejnosti. K tomu ale potřebuje vlastníka, který zajistí jeho rozvoj.“

„Za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsme nikdy nebyli tak blízko možnosti objekt získat.“

Hana Večerkovástarostka Otrokovic

Klíčová je však otázka, na kolik by nákup vyšel. Vlastníci Společenského domu oslovili radnici letos v létě a budovu s pozemkem jí nabídli. Podle jejich znaleckého posudku má hodnotu 116 milionů korun.

Jenže město argumentuje, že jeho autor na základě pokynu majitelů postupoval nelogicky a nechal samostatně ocenit restaurace, kanceláře či byty v porovnání s cenami realitních kanceláří.

Podle radnice měl přitom brát budovu jako celek pro účely převodu na jiného vlastníka. Svým postupem tak částku výrazně nadhodnotil.

Baťovský symbol Otrokovic se dražit nebude, památka zůstane ubytovnou

Když si Otrokovice nechaly udělat znalecký posudek vlastní, vyšla jim cena 76,2 milionu korun. K tomu ale zase mají výhrady majitelé Společenského domu. A tvrdí, že jednají se zájemci o odkup ze soukromé sféry, kteří akceptují „jejich“ cenu 116 milionů korun.

„Navrhujeme cenu podle znaleckého odhadu, který jsme si nechali vypracovat. Město si nechalo vypracovat svůj posudek odhadcem, který si objekt ani pořádně neprohlédl. Proto o něm máme pochybnosti,“ vysvětlil majitel Společenského domu Jiří Mikoška.

Problémem jsou zástavy věřitelů

„Chybí v něm podstatné části jako třeba kvalifikované porovnání se srovnatelným prodejem. Myslíme si také, že odhadce nepracoval se vzestupem cen nemovitostí v posledních desíti letech.“ Podle Mikošky je třeba zhodnotit i fakt, že jde o kulturní památku.

„Město k tomu přistupuje tak, že je objekt jak staré ojeté auto, ale jde spíše o veterána, jehož cena se pohybuje v jiných kategoriích než u ojetin. I když je pravda, že není v nejlepším technickém stavu,“ poznamenal Mikoška.

Radnice zároveň musí vyřešit ještě jeden problém. Z katastru nemovitostí vyplývá, že Společenský dům je omezen zástavními právy více věřitelů, z nichž největší je firma Krodos Servis. Jde o částku 13,4 milionu korun. Dalších 4,3 milionu korun pak požaduje Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín.

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

„Objekt je v insolvenčním řízení. To je ale přerušené, protože Krodos Servis jedná s vlastníkem a domluvili se na společném postupu,“ podotkla Večerková.

„Pořád je však rozdíl v požadované a nabízené ceně. Spolák navíc musíme získat čistý, tedy bez exekucí a zástav,“ dodala s tím, že jednání budou pokračovat.

Budou v horních patrech koleje?

Město počítá, že na rozdíl od vlastníka by mohlo při rekonstrukci Společenského domu použít dotace. I tak by ale bylo potřeba 350 až 500 milionů korun.

Pro náplň budovy má dvě varianty, přičemž obě počítají se zachováním obchodů, restaurace či kavárny v přízemí. Pro další patra se však liší.

První z nich pracuje s využitím pro vzdělávací účely, prostory pro přednášky by tady mohla mít například Univerzita Tomáše Bati a ve třetím a čtvrtém patře by vznikly vysokoškolské koleje.

Společenský dům slaví 80 let, do Karfíkovy budovy se jezdilo za zábavou

Druhá navrhuje vznik společenského a kulturního centra či muzea, místa pro podnikání a vzdělávání, místo by tady mohla najít třeba Základní umělecká škola. Poslední dvě patra by se pak stala domovem pro seniory.

„Zatím jde ale jen o úvahy,“ upozornila Večerková. „Možná se najde partner, který by vnesl do projektu další myšlenku, čemuž se nebráníme, pokud to bude v souladu s charakterem a posláním budovy i jejího okolí.

Hledáme kompromis, říká majitel budovy

Představa vlastníka Společenského domu v Otrokovicích a města jako potenciálního kupce o ceně se rozcházejí, ale jednání pokračují a do konce příštího roku by mělo být jasno. „Hledáme kompromis, na němž bychom se dohodli,“ říká majitel budovy Jiří Mikoška.

Spoluvlastníkem budovy je Jiří Mikoška.

Starostka Večerková řekla, že za dobu, co je v zastupitelstvu, nebylo město nikdy tak blízko dohodě. Vidíte to stejně?
Město se v této otázce hodně posunulo. Nákup Společenského domu zvažovalo už před pěti šesti lety, ale k dohodě kvůli ceně nedošlo. Asi nejblíže mělo k nákupu začátkem 90. let, kdy mu Restaurace a jídelny objekt nabídly za korunu. Tehdejší vedení města to odmítlo.

Stále se rozcházíte ohledně ceny: město nabízí 76,2 milionu korun, vy požadujete 116 milionů. Radnice tvrdí, že váš odhadce „nelogicky a na základě pokynu vlastníka“ dostal zadání rozdělit budovu na bytové a nebytové prostory a „stanovil cenu obvyklou na základě srovnání s nabídkami realitních kanceláří, jejichž předmětem je prodej malých restaurací, jednotlivých kancelářských prostor a bytů o velikosti 1+kk.“ Proč jste tak postupoval
Uvažujeme o tom, že kdybychom se nedohodli s městem, tak budovu budeme prodávat po částech, zvlášť bydlení, restaurace a další prostory. Jsme podnikatelský subjekt a nemáme dotace. Musíme jednat podle principu maximalizace tržního výsledku. Objekt jsme koupili jako ruinu, a i když dnes nevypadá moc hezky, vložili jsme do něho už 65 milionů korun.

Do čeho jste v budově investovali a plánujete další investice?
Budova je 80 let stará a nikdy nebyla řádně rekonstruovaná. Udělali jsme nové rozvody elektriky a vody, téměř kompletně nové odpady, celý nový topný systém a instalovali jsme nové agregáty na vzduchotechniku. Každý prostor se musel opravit, ani pokoje nezůstaly v původní podobě. Další zásahy neplánujeme, protože na ně nemáme peníze a banka nám nepůjčí.

Na jaké úrovni provozujete ubytovací zařízení?
Nabízíme dlouhodobé ubytování, jehož využívají důchodci, kteří nemají na byt, i pracovníci firem, od vedoucích po dělníky. Ze dvou třetin míváme obsazeno, protože po bydlení je na rozdíl od hotelového ubytování poptávka.

Jednáte i s dalšími zájemci?
Jednáme s realitní kanceláří, která objekt nabízí soukromým subjektům. Cena je 120 milionů korun.

Objekt je zatížený zástavou skoro 18 milionů korun, která se týká firmy Krodos Servis. Co je důvodem?
Jde o vysoce spornou pohledávku, kterou obchodovala insolvenční mafie. Vedly se o ni i soudní spory. Před prodejem by byla zástava vyřešena.

Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

