Obec zavře přírodu do trezoru, virtuální expozici chce otevřít ještě letos

Když s tím nápadem poprvé přišel starosta Horní Lidče Josef Tkadlec, znělo to jako z pohádky. Uzamknout přírodu do obrovské budovy a ukazovat ji lidem? Dnes je to ovšem realita a stavba pojmenovaná Trezor přírody už v obci na Valašsku stojí. Budova plná moderních technologií ukáže život ve čtyřech chráněných oblastech.