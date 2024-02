Zlínsko a slovenský Púchov po letech propojí vlaky, první vyjedou v červenci

V Horní Lidči na spoje ze Slovenska navážou vlaky, které cestující dovezou do Vsetína. Tam by měli bez přestupu z Púchova dojet od konce příštího roku, což je další chystaná změna. Ještě zhruba o rok později by mohly začít jezdit vlaky mezi Brumovem a Horným Srnie.

Vyplynulo to z nedávného setkání zástupců Zlínského kraje a slovenského ministerstva dopravy a tamních národních drah.

„Beru tak jako rozumný první krok, abychom začali pomalu a pak spolupráci se slovenskou stranou rozšiřovali. Určitě to všichni vítáme,“ zmínil jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář.

Na české straně by vlaky ze Slovenska urazily zhruba sedm kilometrů do Horní Lidče, i to však bude mít význam. Jak pro turisty, tak místní obyvatele, kteří se navštěvují nebo jezdí do sousední země za prací. Jízdní řády by měly být nastavené tak, aby vlaky dovezly dělníky do pneumatikárny Continental v Púchově.

„Je tam třísměnný provoz a přizpůsobuje se to tomu, abychom zaměstnance vozili do fabriky,“ potvrdil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Mělo by to také více propojit lidi na obou stranách hranice. Mohli by nechat auta doma. Musejí si na to ale nejdříve zvyknout a zjistit, že je vlak levnější,“ doplnil.

„Tam, kde jsou na obou stranách důležité železniční vazby, ať už na dálkovou dopravu, nebo na velké podniky, či zajímavá turistická místa, jednoduše tam, kde je prokazatelný potenciál, má železniční propojení význam i na lokální úrovni,“ doplnila mluvčí slovenského ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Financování pro obě země půl na půl

Cestující budou moci i na této trati použít krajskou kartu Zetka, jíž platí v linkových autobusech. Bude zaveden takzvaný lomený tarif, po státní hranici český, od ní slovenský. Náklady by si měly obě strany rozdělit přibližně na poloviny.

„Záměr je takový, že každá strana bude financovat vlakovou dopravu na svém území tak, jak to je na hraničních přechodech dosud,“ zmínila Poláčiková.

Vlaky mezi Horní Lidčí a Púchovem už dříve jezdily, ale byly zrušeny v roce 2019, protože se česká a slovenská strana nedohodly na jejich financování. Teď se budou obnovovat. Původně to vypadalo tak, že už od konce loňského roku.

Ale přípravu narušily podzimní parlamentní volby na Slovensku, po nichž se měnili někteří lidé na ministerstvu dopravy. Teď přichází v úvahu i to, že by se od změny jízdních řádů na konci roku 2025 linka z Púchova prodloužila až do Vsetína. „To bude předmětem dalších jednání během letošního roku,“ sdělila Poláčiková.

Ve hře je také propojení Brumova a Horného Srnie, což ale připadá v úvahu nejdříve na konci roku 2026. Navíc je to podle Doležela podmíněno rekonstrukcí příhraniční trati a zastávek na slovenské straně „Chtěli bychom jezdit až do Trenčína, ale pokud nebude železnice v odpovídajícím stavu, tak nemůžeme,“ dodal Doležel.

10. dubna 2022