Jde o manažerské selhání starosty, myslí si někteří obyvatelé Horní Lidče

Kritizovali také podle nich nedostatečnou snahu naplnit výsledky hlasování. Obyvatelé v zářijovém referendu stavbu domova pro seniory odmítli.

„Jde o manažerské selhání starosty. Nemuseli jsme skončit, kde jsme teď, kdyby postupoval jinak,“ uvedla obyvatelka obce. Na zastupitelstvu jí také scházelo, že se jednotliví zastupitelé nevyjádřili, zda projekt podporují.

Zastupitelé pouze vzali na vědomí informaci vedení obce o naplnění výsledků referenda. „Chtěli jsme seznámit zastupitele i veřejnost s naším postupem po výsledku referenda, kdy jsme jednali s firmou o ukončení projektu, hledali jsme cesty, jak složitou, nestandardní a netypickou situaci zvládnout a jak v ní pokračovat,“ vysvětlil starosta obce Josef Tkadlec.

Obec podle něj udělala maximum. Se stavební firmou je však uzavřená smlouva a výsledek referenda je tím pádem v kolizi se zákonem o zadávání veřejných zakázek i s občanským zákoníkem.

Vadí lokalita i domov samotný

Lidé se v referendu vyslovili proti stavbě domova i proti zvolené lokalitě u základní školy. Odpůrci poukazovali na nevhodnost místa i vyšší dopravní zatížení oblasti. Někteří odpůrci tvrdili, že nejsou proti domovu obecně, ale proti zvolenému místu.

Stavební firma před referendem stavbu domova pro seniory zahájila a odmítla ukončení smlouvy kvůli výsledkům referenda. Obec si poté nechala zpracovat právní analýzy, jak má postupovat.

V polovině října starosta informoval, že ze tří nezávislých analýz vyplynulo, že obec nemá možnost ukončit projekt, aniž by porušila zákon. Stavba tedy bude pokračovat. „Udělali jsme maximum pro to, abychom situaci zvládli, ale zákon o referendu je jedna věc a jeho naplnění nesmí jít proti jiným zákonům, což se v našem případě děje,“ řekl Tkadlec novinářům.

Občané se obrátili na ministerstvo vnitra

Postup obce podle starosty prověřuje na základě podnětu občanů ministerstvo vnitra. Stanovisko ministerstva zatím obec nemá, poté jej zveřejní. Iniciátor referenda Stanislav Brhel řekl, že odpůrci projektu zváží další kroky, až budou mít vyjádření ministerstva.

Odpůrci stavby jsou přesvědčení, že obec měla počkat s podpisem smlouvy s firmou. Podle starosty to však bylo vymahatelné. Uznal ale nedostatečnou komunikaci. „Nedělal jsem to ve špatné víře. Chtěli jsme něco udělat pro staré lidi. Nepředpokládal jsem, že by mohlo dojít k nějakým problémům,“ uvedl. Kdyby odpůrci přišli s referendem dříve, nemusel se projekt podle starosty vůbec dělat.

Tkadlec připomenul, že stavba domova byla již ve volebních materiálech a projednávala se na zastupitelstvech. Několik občanů to však odmítlo. Starosta doufá, že včerejší zasedání zastupitelstva bude tečkou za kauzou. „Moc bych si to přál. Jestli to tak bude, to bude záležet na odpůrcích stavby,“ uvedl.

Vyzval také, aby se obě strany dohodly na něčem pozitivním. Obec podle něj nemá zákonnou možnost zastavit stavbu, muselo by dojít k dohodě s firmou. Bez dohody by hrozilo penále v řádu desítek milionů korun, které by obec musela zaplatit.

Na stavě se dokončují zemní práce a budou hotové základy. Domov bude mít 25 lůžek, hotový by měl být na konci příštího roku. Využívat by jej mohli obyvatelé Horní Lidče a obcí Hornolidečska. Obec dala čtyři miliony korun na projekt, nyní na něj zpětně dostala dotaci. Výstavbu měly pokrýt dotace ve výši 130 milionů korun.