Referendum nic nezmohlo, dům pro seniory bude. Obec by jinak přišla o dotaci

V obci na Vsetínsku to v posledních týdnech pořádně vřelo. V době zářijových krajských voleb se totiž místní postavili proti stavbě domova pro seniory v blízkosti základní školy.

Problém byl v tom, že v té době už byla podepsaná smlouva se stavební firmou a práce už začaly. Vedení obce avizovalo, že na základě výsledků hlasování začne okamžitě jednat o ukončení stavby.

„Chtěli jsme naplnit vůli referenda, ale nenašli jsme proto žádný nástroj,“ řekl redaktorovi iDNES.cz starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. Opírá se při tom o tři nezávislé právní rozbory.

„Shodují se v tom, že smlouva se zhotovitelem byla podepsána podle zákona a že jsme věnovali velké úsilí, abychom stavbu ukončili,“ nastínil starosta.

Horní Lideč podle něj opakovaně jednala se stavební firmou, ta ale smlouvu ukončit odmítla. „Výsledek referenda dle našeho právního názoru nepředstavuje zákonný důvod pro ukončení smlouvy o dílo jakýmkoli způsobem, tedy ani výpovědí ani dohodou,“ vyjádřil se předseda představenstva zhotovitelské firmy Zlínstav Jiří Stacke.

Pokud by obec od smlouvy odstoupila, musela by podle starosty vyplatit firmě náhradu škody v řádech až desítek milionů korun. „My se ale musíme chovat jako řádný hospodář. Vyplacení takových sankcí by nebylo možné a mohlo by to mít i trestně-právní následky pro zastupitele,“ naznačil Tkadlec, který s výsledkem seznámil i odpůrce stavby.

„Ještě jsem neměl čas se s tím seznámit,“ reagoval zmocněnec přípravného výboru Stanislav Brhel.

Tkadlec uvedl, že referendum přišlo pozdě, v době, kdy už stavba, na kterou Horní Lideč získala 130 milionů z dotací, běžela. Odpůrci naopak namítali, že obec o celém projektu neinformovala s dostatečným předstihem a že podpis smlouvy se zhotovitelem mohla odložit až na dobu po referendu.

Podle starosty to však nebylo možné. „Kdybychom nepokračovali, přijdeme o dotační peníze,“ zdůraznil.

Lidé se báli pohřebních vozů u školy

Stavbu domova v Horní Lidči plánovali dva roky. Letos se však proti ní vzedmula vlna odporu. Lidem, kteří bydlí v blízkém okolí školy, vadilo zvýšení dopravy, objevovaly se argumenty, že kolem školních budov budou jezdit sanitky a pohřební vozy a bude to mít špatný dopad na děti.

Odpůrci zmínili například i to, že ruch školy zase bude obtěžovat klienty domova, kteří mohou být těžce nemocní a budou vyžadovat klid. Zaznívaly i argumenty, že se děti budou muset dívat na umírající lidi.

„Styl prezentace tohoto projektu vyvolává v mnoha lidech pocit, že se jedná o klasický domov pro seniory. Toto zařízení bude ale primárně sloužit pro pacienty, kteří potřebují trvalou péči druhých osob,“ poukázali v dopise občanům Stanislav a Martina Brhlovi z přípravného výboru pro místní referendum.

Brhel se pozastavil i nad tím, že plocha, na níž má část stavby vyrůst, je v územním plánu prioritně určená pro rozvoj školních sportovišť využitelných i širší veřejností a zároveň leží v záplavovém území, kde je vyloučeno umísťování objektů trvalého charakteru. Podle jeho názoru proto nemělo být vydáno ani stavební povolení.

„Referendum jasně ukázalo, že se nejedná o pár potížistů a sobců, jak starosta nazval ty, kteří se nebáli veřejně vystoupit se svým názorem. V hlasování 400 občanů řeklo, že má problém s lokalitou a zatím se pořád staví, co navyšuje možnou škodu, která by obci mohla vzniknout,“ vyjádřil se Brhel na konci září.

Aktuálně se počítá s tím, že domov postaví naproti škole do konce roku 2025, od následujícího roku se sem pak nastěhují senioři. Provozovat jej bude vsetínská Diakonie.

Zatím není jasné, zdali odpůrci stavby postup obce napadnou soudně. „Přál bych si, abychom se už sjednotili a posunuli se dál. Obrázek obce je velmi poškozený. V Horní Lidči přitom žijí skvělí lidé a měli bychom vzájemné animozity odložit,“ vyjádřil se Tkadlec.