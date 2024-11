Staří lidé u školy? Stavba domova, která vyvolala pozdvižení, může pokračovat

Horní Lideč na Vsetínsku stavbou domova pro seniory neporušila zákon. Vyplývá to ze zjištění ministerstva vnitra. Na resort se obrátili obyvatelé, kteří záměr postavit zařízení u školy odmítli v zářijovém referendu. To tehdy vzbudilo velkou mediální pozornost. Od odpůrců totiž zaznívaly i argumenty, že kolem školy budou jezdit sanitky a pohřební vozy a bude to mít špatný dopad na děti. Obec však ve stavbě dál pokračovala. Vnitro tedy posuzovalo respektování výsledků plebiscitu.