Svět je dnes mnohem nebezpečnější, říká výrobce rukavic pro armády zemí NATO

Ivo Holík vlastní zlínskou společnost Holík International, která vyrábí rukavice pro hasiče, armádu, policii, záchranáře i myslivce. (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Milan Libiger
  13:00
Před zhruba deseti lety měla firma Holík International se sídlem ve zlínské Štípě 80 zaměstnanců a obrat kolem 100 milionů korun. Dnes má zaměstnanců 350 a obrat bude atakovat tři čtvrtě miliardy. Růst je způsobený tím, že společnost vyrábí rukavice, obuv a oděvy pro hasiče, policii a armádu. Přičemž zejména vojenské zakázky s ohledem na dění ve světě prudce rostou.

Proto si firma může dovolit i akvizice, naposledy koupila polského výrobce vojenských rukavic Galaskor, aby se dostala na tamní trh.

„Žijeme v úplně jiné době než třeba před patnácti lety. Svět je mnohem nebezpečnější. A my na to reagujeme. Snažíme se v našem portfoliu vyvíjet produkty, které chrání zdraví a životy našich zákazníků, tedy hasičů, vojáků i policistů,“ shrnul majitel firmy Ivo Holík.

Proč jste koupili polskou společnost Galaskor?
Došlo k tomu z několika důvodů. Hlavní je ten, že Polsko je náš blízký soused a pro nás je velmi zajímavé dostat se s našimi produkty do polské armády, jako jsme se už dříve dostali k polským hasičům. Tamní trh je ale hodně uzavřený, vstoupit na něho z jiné země je téměř nemožné. Brání tomu spousta právních a byrokratických regulí, protože si Poláci chrání svůj trh.

Věřím, že stojíme na straně, která nestrojí a nezbrojí vojáky proto, že chce válku, ale proto, že ji nechce.

