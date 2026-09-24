Dvacet kilo zátěže a 384 schodů za tři minuty. Firma zkoušela hasičské obleky

„Cítil jsem se, jako kdybych běžel do schodů v lyžařské kombinéze. Ta zátěž byla samozřejmě znát, jen oblek váží tři kilogramy, s přilbou a dýchacím přístrojem je to dohromady třeba 25 kilogramů navíc. To už člověk hodně pozná,“ shrnul po absolvování tréninku marketingový ředitel firmy Ondřej Cedidla.
„Je to pohodlný oblek, ale je to samozřejmě náročné a těžké. Jako dobrovolná hasička ho mám ale vyzkoušený i při zásazích, věřím, že mne ochrání,“ prozradila Simona Zapletalová, která má ve firmě na starost obchod pro dobrovolné hasiče.
Běh i osmdesát kilogramů vážící figurína
Sobotní závod, který je určený nejen pro profesionální a dobrovolné hasiče, ale také zájemce z veřejnosti, bude kromě běhu do schodů zahrnovat také přesun osmdesátikilogramové figuríny a montáž hasičských hadic. V loňském roce se tento závod uskutečnil ve Zlíně poprvé a nejlepší celkový čas ze všech tří disciplín se pohyboval kolem čtyř minut. Samotný běh trval okolo dvou minut.
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„Sešla se nám tady československá špička a souboje byly velmi dramatické. Letos očekáváme okolo 80 závodníků,“ doplnil za organizátory Lukáš Vojvodík.
Zlínská firma vyrábí vybavení pro záchranné složky už 33 let. K dlouholetému zaměření na zásahové rukavice a obuv si před dvěma lety přidali ochranné obleky a otevřeli vlastní vývojové centrum. Vzniká zde vybavení, které používají hasiči na několika kontinentech.
„Jsme jediná firma na světě, která má vývoj těchto klíčových prvků na jednom místě a může tak kontrolovat jejich vzájemnou kompatibilitu,“ zdůraznila mluvčí firmy Iva Šimoníková.
Firma spolupracuje s hasiči
Vývojáři firmy proto úzce spolupracují s hasiči, obleky jim ukazují, ptají se, co je potřeba vyřešit a absolvují zkoušky přímo v terénu. Oblečení musí splňovat materiální a technické požadavky nutné k získání certifikace.
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„Snažíme se ale být ještě lepší. Nikdy nehledáme žádný kompromis. Co se týče ochrany, musí obleky splňovat úplně všechno,“ prohlásil ředitel vývoje obleků Ondřej Sazima.
„Zásahový oblek musí chránit proti teplu, plameni, sálavému teplu a zároveň musí být co nejlehčí a velmi dobře prodyšný, protože hasič ho neobléká jen k požárům, ale i k dalším zásahům a aktivitám technického typu. Pořád vlastně vydává velké množství energie a fyzické aktivity a oblek musí dýchat a ochlazovat ho,“ dodal.