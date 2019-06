Do Holešova se sjeli recesisti na lodích, Slováci přivezli dvůr na voru

„Tento rok jsme se rozhodli, že vám přineseme kus Slovenska,“ popsala Hana Molková. Jejich plavidlo neslo jméno Tradiční slovenský dvůr na voru. A i když šlo o recesi, byla v tom i úcta k tradici.

„Na dědinách si lidé obhospodařovali kousek pole a žili z něho. I naši rodiče mají pole, pracují na něm a my jim jako jejich děti pomáháme,“ poznamenal Ján Repka.

Totéž platí o voru, voraři plavili dřevo na Slovensku po Váhu či po Dunajci. Vor do Holešova ale přivezli ve větší dodávce. Jeho výroba jim trvala dva dny. Seno z Myjavy sušili asi měsíc

„Možná to nebylo tak náročné, ale všechno je ruční výroba. I seno jsme museli nakosit, obracet, usušit, schovat pod střechu,“ říká s úsměvem Molková.

Jediné, co účastníkům v sobotu odpoledne kazilo trochu náladu, bylo počasí. Zneklidňovala je temné mračna a blížící se bouřka. „Nemáme na voru hromosvod, naštěstí jsme ale použili nevodivé materiály,“ poznamenal Repka.

Nakonec se spustil slejvák, ale soutěž se uskutečnila. A její účastníci ze Slovenska už se těší na další, letos tady byli počtvrté. Poprvé vyrobili plovoucí country saloon, podruhé boxerský ring, letos vor se senem.

„Původně jsme se chtěli přihlásit do soutěže netradičních plavidel na Slovensku, ale nestihli jsme to. Pak jsme hledali něco podobného a objevili jsme Holešov, tak jsme sem poprvé přijeli. Byla to recese, ale už se z toho stala tradice,“ popsala Molková.