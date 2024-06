Hlavní hvězdou Regaty je prostředí, kde se koná, říká pořadatel Michal Žáček

„Každý rok říkám, že hlavní hvězdou naší přehlídky je prostředí, v němž se koná. Zámecká zahrada v Holešově je nádherná sama o sobě. Za dvanáct let, co Regatu pořádáme, jsme si nastavili náš přístup tak, že festival nemá tento krásný park plný zeleně ‚přebít‘, ale přirozeně do ní vplout a vytvořit synergii,“ říká ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček před pátečním startem letošního ročníku, na který dorazí David Koller, Leoš Mareš, Monkey Business, Janek Ledecký, Desmod, Fleret nebo Pokáč.

Existuje v Česku akce v podobném prostředí?

Napadá mě jen park ve Slavkově, kde jsme s našimi partnery z české pobočky Live Nation pořádali koncerty Deep Purple nebo Stinga. Jinak o ničem nevím. Ostatně už vznik festivalu souvisí s holešovskou zahradou. Když jsme viděli tamější krásné prostředí s vodními kanály, napadlo nás, že by se tady mohla konat letní akce spojená právě s přehlídkou plavidel.

Jak dlouho trvá dát areál po festivalu zase do původní podoby?

Stavět začínáme ve středu, v pátek a sobotu se koná Regata a v pondělí jej zase předáváme, aniž by někdo poznal, že se tam konala velká akce pro tisíce lidí. Od prvního ročníku se snažíme k zahradám chovat tak, abychom je chránili. Z vlastní iniciativy sem například instalujeme velké schody coby přechody živých plotů, abychom zabránili jejich možnému poškození. Ocenit musím i drtivou většinu návštěvníků, kteří se chovají ohleduplně.

Líbí se mi, že máte vyhrazené zóny pro kouření. Dodržují to diváci?

První pokus byl asi před osmi lety, kdy jsme to nenazvali zákazem, ale prosbou o dodržování nekouření v areálu. Jsou tady malé děti nebo nekuřáci, kterým cigaretový dým nedělá dobře. Jsem rád, že to lidé respektují. Došlo asi jen k jednomu dvěma případům, kdy jsme skrz security někoho jemně upozornili, že v davu pod pódiem se nekouří. A byla by také škoda házet nedopalky cigaret na trávník krásné zámecké zahrady. Je to součást dnešní doby, kdy ještě před deseti lety si nikdo neuměl představit, že by se v hospodě nekouřilo. Přitom v USA nebo Velké Británii to byl standard, který nikdo neřešil. Sedí se u piva s přáteli, a kdo si chce zapálit, jde ven před restauraci. Podobně je to u nás na festivalu a jsem moc rád, že to lidé dodržují.

Pojďme ke kapelám. Kdo je letos hlavní hvězdou Holešovské Regaty? Program stavíme tak, aby vždy vyvrcholil večerní kapelou. V pátek to bude David Koller, který kromě svého repertoáru zahraje i písně, které složil a hrál s Lucií. A musím říct, že v podání jeho kapely mi přijdou ještě „šťavnatější“, než když je hrávala Lucie. Doporučuji předtím také Desmod, Fleret nebo The Silver Spoons, které možná tolik lidí nezná, ale naživo je to bomba. A v sobotu večer přijdou na řadu Janek Ledecký, Monkey Business a na závěr Leoš Mareš.

Co od něj čekat?

Bude to show. Záměrně neříkám koncert, protože Leoš nebude jen zpívat svoje písničky, ale předvede se i jako DJ. Je to skvělý showman, který dokáže lidi rozpumpovat a dostat do varu. Mám rád jeho humor, je vtipný a má potřebný nadhled. Bude to krásná letní párty na závěr festivalu, po níž přijde tradiční noční ohňostroj.

Program Holešovské Regaty Pátek 21. června 16:00 otevření areálu

16:30 The Silver Spoons

17:45 Fleret

19:30 Desmod

21:30 David Koller Sobota 22. června 11:00 otevření areálu

11:45 Circus Problem

12:30 Pokáč

13:45 Wild Sticks

14:00 Tereza Balonová

15:00 přehlídka plavidel

16:00 Kapitán Demo

17:00 Wild Sticks

17:15 přejezd lávky

18:00 Janek Ledecký

20:00 Monkey Business

21:15 Leoš Mareš

22:30 ohňostroj

Spoustu návštěvníků naláká i brzký koncert písničkáře Pokáče, ne?

Ano, počítáme se tím. První velké jméno dáváme do programu cíleně už na 13 hodin. Souvisí to s tím, že na rozdíl od jiných festivalů nehrajeme do noci, ale končíme už ve 23 hodin. Chceme brát ohled i na obyvatele Holešova, abychom je nerušili ve dvě v noci. Lidé v sobotu chodí do areálu většinou kolem oběda a stráví tady hezké odpoledne.

A odpoledne je také čeká tradiční oblíbená soutěž netradičních plavidel. Která z lodí se vám za těch dvanáct let vryla do paměti?

Trochu paradoxně mě jako první napadne pan Hradil z Holešova, který je účastníkem už od prvního ročníku. A loni od nás dostal celoživotní vstup na Holešovskou Regatu zdarma. Jeho loď přitom není nic extra výjimečného, je to malý pontonek o rozměrech metr krát dva metry. Poprvé si z něj vyrobil pojízdný kufr, podruhé plovoucí popelnici, další roky zase něco jiného. Pan Hradil je hrozně vtipný, pokaždé hraje nějakou roli, vykládá si s diváky, brblá pod fousy a podobně. Těším se na něj i letos.

Pořád platí, že plavidla vyrábějí také studenti?

Zhruba polovina lodí vzniká v rámci spolupráce s firmou Continental Barum, která v rámci grantového programu podporuje rukodělné vzdělávání na základních a středních školách. Má to hezkou a logickou spojitost. Jeden učitel mi říkal, že je rozdíl, když žák dostane za úkol naučit se svařit dvě trubky jenom kvůli známce, nebo jestli má svařit plavidlo tak, aby se pod ním nepropadlo, a ještě s ním pak vypluje s pádlem v ruce na vodní plochu před tisíci diváků. Studenti se ještě více snaží a mají o motivaci postaráno. Kromě toho ale samozřejmě nechybí ani plavidla, která dělají různé party kamarádů nebo lidé z firem. Pořád platí, že lodě nesmí mít motorový pohon, aby neměly neférovou výhodu a také neškodily místním rybářům.

Budou letos nějaké změny v organizaci?

Osvědčilo se nám centrální parkoviště na Tovární ulici v lokalitě, které místní obyvatelé říkají holešovský areál Ton. Je tam prostor pro pět stovek aut a pěšky je to do areálu deset minut. Loni to v sobotu výrazně odlehčilo dopravě v celém Holešově a ubylo díky tomu případů nepovoleného stání před vjezdy k domům a v ulicích. Máme rovněž novinku v podobě vylepšeného kempu, za který se nově platí menší poplatek, ale zájem je i tak velký.

Vstupenky budou v prodeji na místě?

Ano, v pátek určitě a v sobotu taky, ale pouze v řádu několika stovek. Lidem doporučuji zakoupit si je v oficiálním předprodeji, je to jistota. Navíc přímo na místě budou k dostání jen jednodenní lístky, permanentky a rodinné sobotní se přestanou v předprodejích prodávat hodinu před pátečním otevřením areálu.

