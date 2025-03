Kritika, demonstrace. Starosta Holešova však tlak ustál, o odvolání se nehlasovalo

Když dva dělají totéž, nemusí to být stejné. Hokejisté Robe Vsetín i RI Okna Berani Zlín si už po dvou domácích zápasech vypracovali postupový mečbol do semifinále Maxa ligy, každý k němu ale dospěl...

Jen dva góly? Počítají se výhry a ty máme, zůstává zlínský Okál nad věcí

V play off, hlavně extraligovém, toho zažil za více než deset let hodně. Ale aby úvodní dva zápasy série šly do prodloužení, to si útočník Zdeněk Okál, který se v průběhu sezony vrátil z Komety Brno...