Pod bukem sedávala s babičkou. Teď výtvarnice darovala zámku repliku kmene

Před osmi lety jej poškodila bouřka a silný vítr. O rok později ho město muselo nechat pokácet, protože už byl v havarijním stavu. Košatý buk červenolistý byl přitom dlouhé desítky let dominantou zahrady zámku v Holešově a také místem posezení i objektem fotografů.

Jako malá si ho oblíbila také Eva Koudeláková, později provdaná Buchrainer, která do města jezdívala k prarodičům.

„Ten strom pro mě představoval kořeny, dětství. Sedávala jsem pod ním s milovanou babičkou,“ vysvětlila vztah k této dominantě i k Holešovu, výtvarnice, která žije v Rakousku. Z Holešova pochází rodina jejího otce, a i když vyrůstala v Krnově, do města se pravidelně vracela za babičkou a tetou.

„Vztah k Holešovu je pro ni klíčový. Obrazy krajiny kolem města přenášela jako malířka na své obrazy i dlouho poté, co s rodiči z politických důvodů opustila Československo a usadila se ve Švýcarsku, později v Rakousku,“ přiblížila mluvčí Městského kulturního střediska Holešov Dana Podhajská.

Když Buchrainer přijela na pravidelnou návštěvu v roce 2017, buk už v zahradě nenašla. O rok později pak tužkou zaznamenala na papír řez kmenem stromu, který na místě zůstal. A v roce 2019 vytvořila dílo, které vystavila v Rakousku. Teď oslovila holešovské muzeum a dílo věnovala zámku.

Velký disk zdobí stěnu zámku

Disk z MDF panelů s kovový akrylem o obvodu téměř devíti metrů teď visí na stěně chodby zámku, která vede z nádvoří do zahrady. Je osazený robustním dřevěným popiskem, který vznikl z torza onoho buku, a jeho autorem je Vladan Daněk.

„Mám velkou radost, že se nám to povedlo a že jsme společně přišli na to, jak dílo rozdělené na čtyři části po skoro třiceti kilech dostat do Holešova,“ svěřila se výtvarnice z rakouského Feldkirchu ležícího téměř u švýcarských hranic.

Buchrainer vystavovala v Evropě i ve Spojených státech amerických, je členkou profesního sdružení rakouských umělců a teď připravuje výstavu také pro Holešov. U příležitosti třiceti let aktivní tvorby by chtěla příští rok v létě v zámeckých arkádách představit průřez tvorbou.